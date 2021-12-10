Yok öyle ‘faizci’ deyip ortadan kaybolmak! Şimdi ver cevabını verebiliyorsan Davutoğlu

Yeniakit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Davutoğlu’ndan cevap bekliyorum!” başlıklı bugünkü yazısında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ekonomi ve faiz ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Karahasanoğlu şu soruyu sordu; “Bu sözlere, birisi de çıkıp, “Davutoğlu başbakan olmadan önce; 2011’de, 2012’de bütçeden faize giden para çok daha az iken.. 2013’te başlayan yükseliş trendi, Davutoğlu’nun başbakanlığında 50 milyara çıktı” derse.. FETÖ’nün tasfiye edilme süreci başladıktan sonra, Türkiye’deki ekonomik alandaki bazı değişimlerin esas sebeplerin gizleyerek, sanki sadece Davutoğlu’nun döneminde faiz artmış gibi gösterirse.. Sayın eski başbakan, ne cevap verir, acaba?”

İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı;

Muhafazakar kesimden çıkıp, şimdi sol partilerle işbirliği yapan siyasilere sinirimi frenleyemiyorum ama..

Biz her şeye rağmen..

Bugün tane tane, eleştirimizi yapalım..

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarını önümüze koyalım..

Der ki, eski başbakan: “Eğer bir ülkede son 3 yıl içinde dört Merkez Bankası Başkanı, dört TÜİK Başkanı, üç Hazine ve Maliye Bakanı değişmişse arkadaşlar bunun adı kurumsal çöküştür!”

Kelime oyunlarını sevmem..

Küçük ayak oyunları ile, muhatabımı köşeye sıkıştırmaktan haz almam..

“Sen dedin, yok ben dedim”i doğru bulmam..

Ama söyler misiniz..

(Merkez Bankası başkanı konusunda, iddia edildiği sayıda olmasa bile Türkiye’nin alışık olmadığı bir değişiklik olduğu gerçek, bunu bir kenara koyuyorum. Sebeplerini, gerekliliğini, sandıkta insanların Merkez Bankası Başkanı’na oy vermediğini, seçilenin Cumhurbaşkanı olduğunu, onun da halka hesap verdiğini ve daha nice hatırlatmaları başlık halinde söylemiş kabul edin. Ben diğer sayı yanlışlarını söyleyeyim, siz Merkez Bankası başkanı konusunda da o sözlerin ne kadar yanlış olduğunu anlayın.)