0553 313 94 23

Yok olmaya yüz tutmuş meslekler canlandırılıyor

Tokat’ta açılan kent müzesinde yok olmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırıldığı 13 dükkan ile silikon heykeller ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

24 Mart 2019 Pazar 13:32
Yok olmaya yüz tutmuş meslekler canlandırılıyor

Tokat’ta açılan kent müzesinde yok olmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırıldığı 13 dükkan ile silikon heykeller ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.


Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle birlikte Danişmentliler’den Cumhuriyet Dönemine kadar birçok dönemde önemli bir role sahip ve bünyesinde bu dönemlere ait izleri barındıran Tokat’ın tarihi müzede canlandırılıyor.


Tokat Belediyesi tarafından yaklaşık bir ay önce hizmete sunulan şehir müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Büyük bölümü bağışçılardan toplanan 11 bin parça esere sahip müze yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sulu Sokak çarşısında kentin 500 yıllık tarihine ışık tutan 3 katlı müzenin bodrum katında kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden urgancılık, bakırcılık, yemenicilik, çömlekçilik, kalaycılık, yazmacılık, tahta oymacılığı gibi birçok mesleğin yer aldığı iş yerleri canlandırılıyor. 13 dükkan ve yöresel mutfak kültünün yanı sıra ilk ve anaokulu öğrencilerine yönelik uygulama atölyesi, geleneksel mesleklere ait el aletleri ve Osmanlı ölçü aletleri sergileniyor. Giriş katında ise kentin tarihine ılık tutacak birçok fotoğraf ve tarihi belgeyi görmek mümkün. Müzenin üst katında ise silikon malzemelerden yapılan Melik Ahmet Danişment Gazi, Gazi Osman Paşa, Şeyhülislam İbn-i Kemal, Prof. Dr. Nurhan Ataosoy heykelleri dikkat çekiyor.


Tokat Belediyesi Tur Rehberi Yavuz Özdemir, bir ayda toplam 16 bin 571 ziyaretçiye ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Tokat kronolojik ve Tokat’a dair aklınıza gelebilecek her türlü görseli toplam 11 bin parçanın sergilendiğini ifade ede Özdemir,“Müzeyi gezmeye gelen misafirlerimizin en çok dikkatini çeken meslek gurupları ve Tokat’ın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin heykelleri dikkat çekiyor.” Dedi.


Tokat’ta yaklaşık 55 yıl kunduracılık yaptıktan sonra mesleğini oğluna bırakan Orhan İyidoğan, kaybolmaya yüz tutmuş ve kaybolan mesleklerin sergilenmesinin kendi açısından onur verici olduğunu kaydetti. Kendi kullandığı araç gereç ve malzemeleri müzeye bağışlayacağını ifade eden İyidoğan, müzenin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:32
  1. sergi
  2. doğa
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada elektrik fiyatları
    1. Spot piyasada elektrik fiyatları
    2. Zeybekci, işaret diliyle yanıt verdi
    3. Aliağa Belediyesinin hedefi 5 bin..
    4. Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
    5. Elmalı sitesinde tapu sevinci
    6. Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
    7. Amatör maçta kavga çıktı: 3 yaralı
    8. Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
    9. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B..
    10. Başkan Karabacak 15 yıllık projelerini..
    11. Çevik kardeşler Avrupa Şampiyonasına..
    12. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C..
    13. Bayburtlu taraftarlar Diyarbakır’da..
    14. Depremde zarar gören minareyi itfaiye..
    15. Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu..
    16. Şanlıurfa'da korkunç olay! Başlarından..
    17. Antalya’da polisleri bıçakla yaralayan..
    18. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    19. Başkan Çerçi esnafı ziyaret etti..
    20. Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı
    21. İran'da "ülke lideri halk tarafından..
    22. Bilecik’te otomobil takla attı: 2..
    23. Emekliler Bowlingde stres attı
    24. Emeklilere, konut için başvurular..
    25. Ulgar, Posof hedeflerine emin..
    26. TİKA'dan Arjantin'de eğitime destek
    27. Galatasaraylı yöneticilerden ibra..
    28. Murat Aydın: “Beykoz aklınızın..
    29. Mavibahçe’de köy pazarı
    30. Başkan Kurt, gençlerle bir araya geldi
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında