Yok mu bu soytarılığın cezası? Bunun adı stand up değil Yüce Allah'a küfür edepsizliği
Onur Gökçek adlı sahne soytarısı, sözde komedi adı altında Yüce dinimiz İslam'la ve Müslümanlarla dalga geçti. İslam dininin alaşağı edildiği gösteriye stüdyodakiler alkış ve gülüşmelerle destek verirken, yetkililerin bu hadsize karşı ne zaman harekete geçeceği merak konusu oldu.
Stand up adı altında İslam'ı diline dolayan Onur Gökçek, infiale sebep olan videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yüce Allah'a hakaret ederek Müslümanların sinir uçlarıyla oynayan soytarı, Müslüman olmayan ülkelerde bile yapılmayacak derecede büyük bir edepsizliğe imza attı.
Allah'la dalga geçti salondakiler gülüştü
"Allah" adıyla gmail hesabı açtığını söyleyen sahne soytarısının hadsiz sözleri, salondakilerden de kahkalarla destek gördü.
Yetkililer ne zaman harekete geçecek?
Müslüman ülkesinde salyangoz satılmayacağını bilmesi gereken Onur Gökçek isimli soytarı için yetkililerin hareke geçmesi bekleniyor.
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