Yok böyle yarışma! Yarın başlıyor: Kazanana 100 kilo ayçiçek yağı verilecek

Edirne’de her yıl düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali’nin 10.’su yine eğlenceli yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Acı Biber Yeme Yarışması kapsamında kazanan yarışmacıya ağırlığınca ayçiçek yağı verileceği duyuruldu.



Edirne’de düzenlenen 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında, hafta sonu Acı Biber Yeme Yarışması düzenlenecek. Yarışmayı kazananlara ağırlığınca ayçiçek yağı verilecek.

Acı biberi en çok yiyen kazanacak

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cuma günü başlayacak ve üç gün sürecek festival, her yıl olduğu gibi bu yol da renkli görüntülere sahne olacak. Festival kapsamında 15 Mayıs Pazar günü "Acı Biber Yeme Yarışması" düzenlenecek.

Yarışmada tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç acı biberini en çok yiyen kişi ağırlığınca ayçiçeği yağının sahibi olacak.

Her yıl altın bu yıl yağ verilecek

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, her yıl yarışma birincisinin altınla ödüllendirildiğini, ancak bu yıl aile bütçesine katkı amacıyla ödülü ayçiçek yağı olarak belirlediklerini belirtti.

2022 Edirne Yılı'nda "Edirne’ye gel, ciğerimi ye" temasıyla düzenlenecek festivalin renkli görüntülere sahne olacağını aktaran Gürkan, "Malum ayçiçeği yağı fiyatları çok arttı. Biz de bu senenin en çok acı biber yiyen yarışmacısını kendi ağırlığınca ayçiçek yağı ile ödüllendireceğiz. Amacımız şu anda çok pahalı olan ayçiçek yağı ile yarışma birincisinin ailesine katkı yapmak. Çekişmeli bir yarışma olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fiyatlar arttı

Ukrayna ile Rusya ile devam eden sıcak savaş birçok sektörü olduğu gibi gıda piyasasını da vurdu. Zamlardan en çok nasibini alan maddelerden biri olan ayçiçek yağı küresel çapta stoklanıp fahiş fiyatlara satılırken özellikle ülkemizde fırsatçılar, krizi değerlendirerek yağ fiyatlarında yüksek oranda yükselişe gitti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ayçiçek yağı fiyatının nisanda aylık olarak yüzde 16,8 yükseldiği aktarıldı. Nisan ayında 29,7 liradan satılan ayçiçek yağı 34,7 liraya çıktı. Öte yandan nisanda zeytinyağının da fiyatı yüzde 6,1 arttı.