Yok böyle kavga! İnsanları araçla ezmeye çalıştı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Osmangazi’de iki aile arasında kavga çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen kavgada taşlar ve sopalar konuştu.

Kısa süre içerisinde büyüyen kavgada, vatanaşların taş ve sopalarla birbirine girdiğin fark eden çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Aracını insanların üstüne sürdü

Kavga sırasında dayak yiyen bir şahsın yaptığı ise pes dedirtti. Darp edildikten sonra hızlıca aracına kaçan adam, otomobili kavgalı olduğu kişilerin üzerine sürdü. Öfkesinden adeta deliye dönen vatandaş, olay yerindeki şahısları ezmeye çalıştı. Boş arazide “kovalamaca oynayan” şahsın hareketi ağızları açık bıraktı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kalabalık dağıldı.

Feci kavgada kimsenin ciddi bir yara almaması ise derin bir nefes aldırdı.