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Yok böyle hizmet

Karesi Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:25
Yok böyle hizmet

Karesi Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Kurban Bayramı öncesi mezarlık, ibadethane,sosyal alanlar ve ev temizlik çalışmalarına devam edilirken, yatalak hastalara yönelik evlerinde ise kuaförlük hizmeti veriliyor. Belediye, Karizma ve Eski Zahire Pazarı’ndaki Pazar yerlerine ise mobil kurban kesim merkezleri kurdu.


Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaşlı ya da bakıma muhtaç vatandaşların evlerini silip süpürerek yaz aylarına ve Kurban Bayramı’na hazırlıyor. Ev ortamında; yardıma muhtaç vatandaşları desteklemek, yaşını almış bireylerin toplumdan soyutlanmadan yaşamına devam etmesini sağlamak amacıyla yürütülen temizlik hizmetleri kapsamında evler köşe bucak temizleniyor. Ekipler ayrıca mahalle mezarlıklarında da bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Evlere temizlik ve kuaför hizmeti


Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ev temizliği hizmetleriyle Belediye, bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamları sağlık koşullarına, temiz ve daha kullanışlı hale getiriyor. Karesi Belediyesi ekipleri ayrıca yine yatalak hastalara ve evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlara yönelik kuaför ve berber hizmetleri de veriyor. Vatandaşların saç bakım hizmetleri de evlere giden ekipler tarafından veriliyor.


Mezarlıklar bayrama hazır


Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 43 kırsal mahallede vatandaşların kabir ziyaretleri için mezarlıklarda temizlik ve bakım işleri yapıldı. Yine kırsal ve merkez mahallelerdeki camilerin bahçe temizlik ve düzenlemeleri ekipler tarafından tamamlandı.


Ekipler bayram süresince hizmet vermeye devam edecek


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Atatürk Mahallesi’ndeki Karizma Kapalı Pazar Yeri ve Ali Hikmet Paşa Mahallesi’ndeki Kapalı Pazar Yeri’nde (Eski Zahire Pazarı) kurulan mobil kurban kesim yerlerini inceledi. Görevli personelden hazırlıklar hakkında bilgiler alan Başkan Orkan, bölge esnaflarını da ziyaret ederek sohbet etti. Karesi Belediyesi olarak bayram hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Orkan, belediye ekiplerinin bayram süresince de vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:25
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