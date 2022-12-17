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Spor Yok böyle bir skandal! Yazıklar olsun sana...
Spor

Yok böyle bir skandal! Yazıklar olsun sana...

Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde skandal bir olay yaşandı. Küçük yaş kategorisinde oynanan mücadelenin devre arasında gizli kamerayla çekilen görüntüler sosyal medyada infial oluşturdu. Teknik direktörün, oyuncularına küfür ve hakaretleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 12:53:00 -
Yok böyle bir skandal! Yazıklar olsun sana...

Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde skandal bir olay yaşandı. Küçük yaş kategorisinde oynanan mücadelenin devre arasında gizli kamerayla çekilen görüntüler sosyal medyada infial oluşturdu. Teknik direktörün, oyuncularına küfür ve hakaretleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde inanması güç bir olay yaşandı. Takımının mağlup olmasına sinirlenen teknik direktör, devre arasında oyuncularına küfürlü hakaretlerde bulundu.

"ONURUNUZ, GURURUNUZ YOK MU?"

Oyuncularının performansından memnun kalmayan teknik direktör, soyunma odasında galiz küfürler etti. Görüntüleri gizli kamerayla çeken bir futbolcu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada kısa süre içinde paylaşılan bu video büyük tepki çekti. Oyuncularına küfürler yağdıran teknik direktöre eleştiri yağıyor...

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