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Sosyal Medya Yok böyle bir şey! Koreli genç diplomasını almaya uçarak gitti
Sosyal Medya

Yok böyle bir şey! Koreli genç diplomasını almaya uçarak gitti

Yeniakit Publisher
2024-01-19 09:07:00 -

Güney Koreli öğrencinin diploma töreninde yaptığı yürütüş şovu büyük beğeni topladı.

Güney Kore'de liseden mezun olan genç diplomasını almak için sahneye gittiği esnada yaptığı şovla salondaki herkesi şaşkına çevirdi. Ayaklarını hızlı bir şekilde hareket ettirerek havada yürüyormuş izlenimi veren genç çocuk arkadaşları ve müdürünün büyük beğenisini topladı.

 

Yaptığı kısa şov sonrası müdürü, hareketlerini tekrar etmesini istedi. Bunun üzerine koşarak yerine geçen çocuk aynı hareketi bir kez daha yaparak büyük alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral haline geldi.

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