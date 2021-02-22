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Gündem Yok böyle bir rezalet... Pentapostagma'dan BAE'ye mesaj: Hadi Türkiye'yi bitirelim
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Yok böyle bir rezalet... Pentapostagma'dan BAE'ye mesaj: Hadi Türkiye'yi bitirelim

Suriye'den Libya'ya her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı. Geçtiğimiz yaz Yunanistan'a destek için Girit'teki Suda Üssü'ne savaş uçağı gönderen, Doğu Akdeniz'de birçok tatbikata katılan BAE ile kurulan ilişkiler, Yunan medyasında utanç verici başlıklarla sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 13:54:00 - 2021-02-22 14:04:27
Yok böyle bir rezalet... Pentapostagma'dan BAE'ye mesaj: Hadi Türkiye'yi bitirelim

Yunan heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çıkarma yaptı. BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Fuarı IDEX 2021 ile Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Sergisi NAVDEX 2021'e Yunanistan, hem bakan hem de Genelkurmay Başkanı'yla katıldı.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Libya'dan Suriye'ye neredeyse her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'la bir araya geldi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise yanında kuvvet komutanlarıyla fuarda arz-ı endam etti, BAE ve Bahreyn'li mevkidaşlarıyla buluştuğu fotoğraflar resmi internet sitesinden paylaşıldı.

Reuters haber ajansı, 2020 yazında Yunanistan'a destek için Girit'teki Suda Üssü'ne savaş uçağı gönderen, birçok ortak tatbikata katılan BAE'nin Pazar günü 1,36 milyar dolarlık savunma anlaşmalarına imza attığını duyurdu.

Manşetten verdiler

Yunan basını ise hem bakan Panagiotopoulos hem de Genelkurmay Başkanı Floros'un Abu Dabi'deki temasları manşetine taşıdı, iki ülkenin doğrudan Türkiye'ye mesaj verdiği yorumunu yaptı.

"Hadi Türkiye'yi bitirelim"

Provokatif manşetleriyle tanınan Pentapostagma yayın organı, "BAE'den Yunanistan'a işaret: Hadi Türkiye'yi bitirelim" başlığıyla sunduğu haberinde Atina ve Arap dünyasının Ankara'yı izole etmeye başladığını savundu, İsrail'le kurulan ilişkilere vurgu yaptı.

Site bir başka haberinde, Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan bir analize gönderme yapan yayın organı, İsrail'in Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için Kürt dosyasını açmaya hazırlandığını ileri sürdü.

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