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Siyaset Yok böyle bir çalışma! Panodaki QR kodunu okutanlar şaşkına döndü
Siyaset

Yok böyle bir çalışma! Panodaki QR kodunu okutanlar şaşkına döndü

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "Türk Dil Bayramı" dolayısıyla yaptığı çalışma büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 17:12:00 - 2022-05-14 17:13:07

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türk Dil Bayramı dolayısıyla ilginç bir çalışmaya imza attı. İstanbul'un çeşitli noktalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı bilbordlar asıldı.

Söz konusu bilbordlarda bulunan QR kodunu okutanlar hem şaşkına döndü hem de gururlandı. QR kodunu okutanlar Başkan Erdoğan'ın yıllar önce İBB Başkanı olduğu dönemdeki tarihi konuşmasına yönlendirildi.

Erdoğan'dan tarihe geçen cevap

1998 yılında 32.Gün programına katılan Başkan Erdoğan burada öğrencilerin sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan, burada bir Türk öğrencinin İngilizce sorduğu "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olursanız diğer ülke liderlerleriyle iletişim kurmak için hangi dili tercih edeceksiniz?" sorusuna "Türkçe konuşacağım" cevabını vermişti.

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