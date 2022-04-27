Yok böyle bir araştırma! Kurtlar Vadisi'ndeki detay 17 yıl sonra ortaya çıktı

Necati Şaşmaz'ın oynadığı Polat Alemdar karakterinin, Kurtlar Vadisi 87. bölümünde Halep'te uyandığı sahnede, otel lobisinde televizyondan izlenilen maç yıllar sonra gündeme geldi. Twitter'da Cihat Akbel adlı kullanıcı Kurtlar Vadisi dizisinde arkada yayınlanan maçı merak edince araştırıp tüm detayları anlattı.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'ne dair hiç bilinmeyen detaylar zaman zaman gündeme geliyor. Twitter'da Cihat Akbel adlı kullanıcı Kurtlar Vadisi 87. bölümü izlerken Polat Alemdar'ın Halep'te uyandığı sahnede otel lobisinde gösterilen maçı merak edince araştırmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcısı Akbel maçı yoğun araştırmaları sonrası buldu. Akbel araştırmasını şöyle anlattı:

"İlk önce bölümün yayınlanma tarihine bakalım: 6 ekim 2005. Bir de çekimin ne zaman yapıldığına: Suriye devletinden izin 8 eylül 2005’te alınmış. Kesitteki maçın ekranında canlı ibaresi var ama bu tarihlerde Suriye ligi tatilde… O sebeple video kaydı bir maç olması gerekiyor. Şu kısımda spiker 'ittihad' diyor. yani takımlardan birisinin içinde ittihad var. O sezon sadece isminde ittihad geçen takım Al ittihad Halep futbol kulübü…

İttihad’ın renkleri kırmızı… Şimdi bize o yıllarda oynanmış bir kırmızı-mavi maç lazım. O sezon ligde iki takımın forması mavi; Hutteen ve Al-majd… Fakat o sezonki Hutteen forması bu tonda değil. geriye tek ihtimal kalıyor Al-majd…

Maçı araştırıp buldu

Al-majd Abbasiler stadyumunda oynuyor. Yani bu maç Şam'da. O sezonki maçlara bakıyoruz ve karşımıza 1-3 biten bu karşılaşma çıkıyor. 25 aralık 2004… Fakat bi sorun var. Spiker maça devlet erkanının da geldiğini söylüyor. Hatta Başbakan Muhammed el-utri’den bahsediyor.

Youtube’a İttihad ve Al-majd isimlerini Arapça yazınca karşımıza bir maç çıkıyor. 2015'te yüklenmiş kayıt maçtaki Anass Matr’ın golünü gösteriyor. Video açıklamasında da 2005’teki Cumhuriyet kupası finali Al-ittihad Halep’in güzel bir anısını koyduk, umarım beğenirsiniz yazıyor. Şimdi sıra bu maçın hangi maç olduğunu bulmak. Tekrar arattığımızda Goalzz'un arşivine yönlendiriyor. Aynı skorla biten bir kupa finali maçı görüyoruz. Fakat Cumhuriyet kupası olduğu için devletten birinin teşrif etmesi lazım. Bu da Halepli Başbakan Utri oluyor. Yani 87. bölümdeki bu maç 15 temmuz 2005’te oynanan ve 1-3 biten Al-majd vs. Al-ittihad Halep kupa finaline ait…"