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Dünya Yok birbirlerinden farkları! Çıkarları için el sıkıştılar
Dünya

Yok birbirlerinden farkları! Çıkarları için el sıkıştılar

Yeniakit Publisher
2024-04-06 19:49:00 -
Yok birbirlerinden farkları! Çıkarları için el sıkıştılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen'in Çin ziyaretinde iki ülke, ulusal ve küresel ekonomilerin dengeli büyümesi ve kara parayla mücadelede işbirliği için yeni ortak inisiyatifler başlatacaklarını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüştü.

İki ülke yetkilileri, iki gün süren temasların ardından ABD ile Çin arasında, "Ulusal ve Küresel Ekonomilerde Dengeli Büyüme İçin Diyalog" ve "Kara Parayla Mücadele İşbirliği ve Diyaloğu" başlıklı iki yeni inisiyatif oluşturacaklarını duyurdu.

ABD ve Çin ekonomileri ile küresel ekonominin dengeli büyüyebilmesi için yapılması gerekenlerin ele alınacağı ilk inisiyatif, ABD Hazine Bakanlığı ile Çin Maliye Bakanlığı arasında, Ekonomik Çalışma Grubu çerçevesinde yürütülecek; taraflar iç talep, yatırım politikaları, yaşlanan nüfus, bütçe sorunları ve diğer ilgili politika konularını tartışacak.

ABD Hazine Bakanlığı ile Çin Merkez Bankası arasında, Mali Çalışma Grubu çerçevesinde yürütülecek kara parayla mücadele diyaloğu ise her iki ülkenin finans sistemlerinde kara para aklama girişimlerine karşı güncel bilgi ve uygulamaların düzenli paylaşımını, yasa dışı finans konusunda iki ülkenin düzenleyici sistemleri arasındaki açıkların kapatılmasını hedefliyor.

Yellen, görüşmede ayrıca Pekin yönetiminin "piyasa dışı" politikaları ile pratiklerinin ve bunların Amerikan işçileri ve şirketlerine etkisinin kapsamı ve derinliğine dair endişeleri dile getirdiği, bazı sektörlerdeki artan kapasite fazlası üretime işaret ederek, bu konudaki endişeleri ele alma çağrısında bulundu.
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"Çin şirketleri Rusya'ya, Ukrayna'daki savaşta destek vermemeli"

Yellen ve Hı, görüşmede ulusal güvenlik konularını da ele aldı. Yellen, Çin şirketlerinin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta, savunma sanayi tabanına katkı dahil destek vermemesi gerektiğini, bunu yaparlarsa ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacakları uyarısını dile getirdi.

ABD'nin ekonomik alanda ulusal güvenliğe yönelik tedbirlerinin açık şekilde tanımlanmış ulusal güvenlik endişelerine dayandığını vurgulayan Yellen, tedbirlerin kapsamının dar olduğunu ve şeffaf şekilde uygulandığını ifade etti.

Yellen, ABD'nin Çin ile ekonomik bağlarını koparma arayışında olmadığının altını çizdi.

Guangcou'nun ardından Pekin'de temaslarda bulunacak

ABD'li Bakan, Guangcou'da Çinli muhatabı Hı ile ikili temaslarını tamamlamasının ardından Pekin'e hareket etti.

Pekin'de Başbakan Li Çiang, Maliye Bakanı Lan Fo’an, Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, Pekin Belediye Başkanı Yin Yong ve geçmişte ABD ile ticaret görüşmelerini yürüten Ekonomik İlişkilerden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile görüşmeler yürütecek Yellen, en son Temmuz 2023'te Çin'i ziyaret etmişti.

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