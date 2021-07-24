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Medya Yok besleme Ruşen Çakır'dan farkınız!
Medya

Yok besleme Ruşen Çakır'dan farkınız!

Karanlık yayınlarıyla gündemden düşmeyen tetikçi Oda TV, ABD tarafından fonlandığı ortaya çıkan Ruşen Çakır'ı aratmayan bir skandala imza attı. Oda TV, ana sayfasında yer alan 25 manşetin 3'ünde Türkiye düşmanlarının ülkemize verdiği sözde gözdağlarını skandal bir üslupla haberleştirerek, adeta dış güçlerin sözcülüğünü üstlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 12:39:00 - 2021-07-24 12:52:15
Yok besleme Ruşen Çakır'dan farkınız!

İstikbali içini istiklal mücadelesi veren ve her alanda dışa bağımlılığı azaltmaya çalışan Türkiye, dış tahriklerle yıldırılmaya çalışıyor. Sadece son 1 gün içerisinde, Türkiye’nin kendi iç meselesine karışmaya çalışan dış güçler, Kıbrıs, Ayasofya ve AB konusunda Ankara’ya baskı yaptı.

Alman Gazeteciler Sendikası, Türkiyeli muhaliflerden oluşan ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 55 kişilik bir infaz listesi bulunduğunu ileri sürerek, Alman hükümetinden Türkiye için harekete geçmesini istedi.

Dünya Mirası Komitesi, geçen yıl camiye çevrilerek aslına döndürülen Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişiklikleri bildirmesi için Türkiye'ye 1 Şubat'a kadar aklınca süre verdi. Korunmayan varlıkların miras listesinden çıkarılma riski bulunduğu belirtilerek Türkiye’ye aba altından sopa gösterildi.

BM Güvenlik Konseyi’nde İngiltere’nin önceki gün Maraş konusunda hazırladığı başkanlık açıklaması 15 üyeli konsey tarafından kabul edildi. Konsey, açıklamasında, Türkiye ve KKTC liderlerinin Maraş’ın kısmen yerleşime açılması planını kınadı ve kararın derhal geri alınması çağrısında bulundu.

Oda TV hepsinin sözcüsü oldu

Türkiye tüm bunlarla uğraşırken, içimizdeki maşalar da rahat durmuyor. Soner Yalçın’ın tetikçi haber sitesi Oda TV, tüm bu haberleri manşetine destekleyici bir üslupla taşıyarak adeta dış güçlerin sözcülüğüne soyundu.

Söz konusu manşetler şu şekilde:

Ruşen Çakır’dan farkları yok!..

Medyascope’un kurucusu Ruşen Çakır’ın ABD tarafından fonlandığı ve 4 yılda yaklaşık yarım milyon dolar destek aldığı ortaya çıkmıştı. Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne soyunan Oda TV’nin, ABD tarafından beslenen Ruşen Çakır’dan farksız bir üslupla kendi ülkesine karşı cephe alması dikkatlerden kaçmadı!..

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Yorumlar

deniz

1. CİSİ AYASOFYA BİZE FATİH'İN EMANETİ 2. CİSİ KUZEY KIBRISTAN DOĞU AKDENİZDEN TAVİZ YOK ASLA HEP YAZDIM ASLA TÜRK DEVLETİNİN ÇIKAR MENFAATLERİ İLE UYUŞMAYAN BENİM DOSTUM ASLA OLAMAZ OLSA OLSA BAŞ DÜŞMANIM OLUR TÜRK DEVLETİ HAK HUKUKU ÇIKAR MENFAATLERİNE KARŞI GELİYORSA DÜŞMAN KABUL EDERİZ
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Güney Doğulu

Oda TV'ye el konulsun. Bu manşetleri yapanlar ve yalan haber yayanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atılsın. Şerefsizler, kanı bozuklar...
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