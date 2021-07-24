Yok besleme Ruşen Çakır'dan farkınız!

İstikbali içini istiklal mücadelesi veren ve her alanda dışa bağımlılığı azaltmaya çalışan Türkiye, dış tahriklerle yıldırılmaya çalışıyor. Sadece son 1 gün içerisinde, Türkiye’nin kendi iç meselesine karışmaya çalışan dış güçler, Kıbrıs, Ayasofya ve AB konusunda Ankara’ya baskı yaptı.

Alman Gazeteciler Sendikası, Türkiyeli muhaliflerden oluşan ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 55 kişilik bir infaz listesi bulunduğunu ileri sürerek, Alman hükümetinden Türkiye için harekete geçmesini istedi.

Dünya Mirası Komitesi, geçen yıl camiye çevrilerek aslına döndürülen Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişiklikleri bildirmesi için Türkiye'ye 1 Şubat'a kadar aklınca süre verdi. Korunmayan varlıkların miras listesinden çıkarılma riski bulunduğu belirtilerek Türkiye’ye aba altından sopa gösterildi.

BM Güvenlik Konseyi’nde İngiltere’nin önceki gün Maraş konusunda hazırladığı başkanlık açıklaması 15 üyeli konsey tarafından kabul edildi. Konsey, açıklamasında, Türkiye ve KKTC liderlerinin Maraş’ın kısmen yerleşime açılması planını kınadı ve kararın derhal geri alınması çağrısında bulundu.

Oda TV hepsinin sözcüsü oldu

Türkiye tüm bunlarla uğraşırken, içimizdeki maşalar da rahat durmuyor. Soner Yalçın’ın tetikçi haber sitesi Oda TV, tüm bu haberleri manşetine destekleyici bir üslupla taşıyarak adeta dış güçlerin sözcülüğüne soyundu.

Söz konusu manşetler şu şekilde:

Ruşen Çakır’dan farkları yok!..

Medyascope’un kurucusu Ruşen Çakır’ın ABD tarafından fonlandığı ve 4 yılda yaklaşık yarım milyon dolar destek aldığı ortaya çıkmıştı. Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne soyunan Oda TV’nin, ABD tarafından beslenen Ruşen Çakır’dan farksız bir üslupla kendi ülkesine karşı cephe alması dikkatlerden kaçmadı!..