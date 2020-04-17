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Aktüel

YÖK Başkanı Yekta Saraç rektörlerle video konferansla görüştü

Saraç: - "Yararlı bir görüşme oldu. Yükseköğretimde sosyal adalet ve fırsat eşitliği bu zor günlerde dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan birisi"

2020-04-17 18:42:40 -
YÖK Başkanı Yekta Saraç rektörlerle video konferansla görüştü

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin rektörleriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan bu olağanüstü dönemde, üniversiteler arasında gelişen dayanışma ve iş birliğini sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, uzaktan öğretimin kapasite ve kalitesini değerlendirmek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin rektörleriyle video konferans gerçekleştirdiklerini aktaran Saraç, "Bu noktada, üniversitelerimizin rektörlerinin özveriyle yaptıkları çalışmaları ilk ağızdan dinledik, meseleleri müzakere ettik. Yararlı bir görüşme oldu. Yükseköğretimde sosyal adalet ve fırsat eşitliği bu zor günlerde dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan birisi." değerlendirmesinde bulundu.


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