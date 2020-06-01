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YÖK Başkanı Saraç, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin senato üyeleriyle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:42:20 -
YÖK Başkanı Saraç, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin senato üyeleriyle görüştü

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin senato üyeleri ve akademisyenlerle video konferansla görüştü.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir yükseköğretim kurumlarına ziyaret gerçekleştiremediklerini anımsattı.

Bu nedenle üniversite yöneticileri ve akademisyenlerle dijital ortamda sıkça bir araya gelmeye gayret ettiğini belirten Saraç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda Malatya Turgut Özal Üniversitesinin değerli senato üyeleri ve hocaları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldik. Yükseköğretimde dijitalleşme projemiz ve salgın sürecinde uzaktan öğretimi ele alarak hocalarımızla sohbet etme imkanı bulduğumuz yararlı bir görüşme oldu. Üniversitemizin rektörünü, diğer yöneticilerini, hocalarını ve idari personelini gayretlerinden dolayı tebrik ederim."

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