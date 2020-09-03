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Aktüel YÖK Başkanı Saraç, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı ile görüştü
Aktüel

YÖK Başkanı Saraç, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:31:11 -
YÖK Başkanı Saraç, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı ile görüştü

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Dr. Muhammed bin Abdulvahid el-Hammadi ile görüştü. ​

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Saraç ve el-Hammadi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmesinde, 18 Aralık 2016 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının" uygulanma safhalarındaki son durum ele alındı.

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