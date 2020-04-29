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Aktüel

YÖK Başkanı Saraç, eğitim ve eczacılık fakültelerinin dekanlarıyla uzaktan eğitimi görüştü

2020-04-29 15:01:39 -
YÖK Başkanı Saraç, eğitim ve eczacılık fakültelerinin dekanlarıyla uzaktan eğitimi görüştü

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, eğitim ve eczacılık fakültelerinin dekanlarıyla uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetleri konusunda toplantı yaptı.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde dekanlarla video konferans yöntemiyle toplantılar yaparak, fakültelerindeki mevcut durumları hakkında istişarelerde bulunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman'ın moderatörlüğünde eğitim, Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın moderatörlüğünde ise eczacılık fakültelerinin dekanlarıyla görüşmeler gerçekleştirildiğini bildiren Saraç, "Bu fakültelerdeki bilhassa uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durumunun ele alındığı ve salgın sürecindeki diğer meselelerin de müzakere edildiği verimli geçen toplantılar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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