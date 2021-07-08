YÖK Başkanı müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi

Yeni Akit/Ankara

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi’ni etkisi altına alan ve canlı popülasyonunu büyük oranda tehdit eden müsilaj sorununa karşı çözüm üretebilmesine katkı verecek nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi için "Deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği", "Çevre ve atık" alanlarında doktora yapacaklara burs verilmesini kararlaştırdığını duyurdu.

Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç yaptığı paylaşımda, “YÖK 100/2000 Doktora Projemizin dinamik yapısı doğrultusunda özellikle ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ilgili bakanlıklardan ve paydaş kurumlardan gelen önerileri de dikkate alarak her dönem burs kapsamına aldığımız 100 öncelikli alanı güncelliyoruz. YÖK olarak düzenlediğimiz müsilaj toplantısının sonuç bildirgesinde de yer aldığı üzere müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretilebilmesine bilimsel katkı sağlamak için YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesinin son çağrısındaki alt alanlara "müsilaj ve çevre" konularını ekledik. Böylelikle müsilaj sorununa çözüm üretilebilmesine katkı verecek nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi için "deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği", "çevre ve atık" alanlarında doktora yapacak kişilere burs vereceğiz. Yeni YÖK olarak, YÖK 100/2000 Doktora Projesi ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik katkı sunmaya devam edeceğiz…” ifadelerini kullandı.











