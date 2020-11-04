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Gündem YÖK Başkanı açıkladı: Usulsüz yatay geçişler var
Gündem

YÖK Başkanı açıkladı: Usulsüz yatay geçişler var

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, koronavirüs döneminde yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını "Maalesef böyle de bir durum var" ifadeleriyle doğruladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:51:00 -
YÖK Başkanı açıkladı: Usulsüz yatay geçişler var

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite sınavlarında ilk 1000'e girenlerden yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlara, pandemi koşulları nedeniyle "Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş olanağı" tanınmasına ilişkin uygulamaya dayanılarak bazı yerlerde usulsüz yatay geçiş yapıldığına ilişkin haberlerin doğru olduğunu açıkladı.

"Türkiye'ye dönme yoluna giriyorlar"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda iddialara yönelik açıklama yapan Saraç, "700-800 bininci" ifadesinin "iyimser" bir rakam olduğunu belirterek daha alt sıralarda olup da yurt dışından yatay geçiş yapan öğrenciler olduğu, ancak mahkeme kararlarının "kazanılmış hak" kararları nedeniyle bir şey yapamadıklarını anlattı:

"O nasıl kaynaklandı? Pandemi döneminde yurt dışında okuyan öğrencilerimiz ilk binde ise onların doğrudan geçişiyle ilgili bir karar almıştık. Bütün bu düzenlemeler, kanunlar ve mevzuatlar zaten dürüstlük esasında yapılır. Fakat fark ettik ki çok hızlı bir şekilde oraya kayıt yaptırıp yatay geçişle tekrar Türkiye'ye dönme yoluna giriyorlar.

"Maalesef böyle bir durum var"

Dolayısıyla üniversitelere verdiğimiz o yetkide bir kısıtlamaya yeniden gitme durumumuz söz konusu oldu, uyarı yazdık ettik ama üniversitelerin yürüttüğü bir işlem. Gelenlere ne yapacaksınız? Gelenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kayıt olduktan sonra idare mahkemeleri 'O bir müktesep haktır' diyor. Maalesef böyle de bir durum var."

 

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