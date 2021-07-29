YÖK atlas tercih robotu puanlar güncel mi? YÖK Atlas ön lisans lisans tercih sihirbazı
YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştirilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor. Peki, YÖK atlas tercih robotu puanlar güncel mi? YÖK Atlas ön lisans ve lisans tercih sihirbazına nereden girilir?
ÖSYM YKS sınav sonuçlarını açıkladıktan sonra, ÖSYM Başkanı Aygün,2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Üniversite için tercih yapacak kişiler, YÖK atlas tercih robotu puanlar güncel mi? Sorusunun cevabını araştırmakta. İşte merak edilen haberin devamı…
YÖK atlas tercih robotu puanlar güncel mi?
YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştirilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor. YÖK’ün sitesinde bulunan tercih robotu son 3 yılın bilgilerini içermektedir.
YÖK Atlas ön lisans ve lisans tercih sihirbazına nereden girilir?
Ön lisans üzerinden tercih yapacak adaylar, https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t3.php sitesi üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilirler.
Lisans üzerinden tercih yapacak adaylar, https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4.php sitesi üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilirler.