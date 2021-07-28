YÖK Atlas tercih robotu 2021 puanları başarı sıralaması kontenjanları YÖK Atlas tercih sihirbazı 2021 sorgulama
YÖK Atlas puan sorgulama nasıl yapılır? YÖK Atlas 2 yıllık bölüm puanları tercihleri nasıl yapılır? YÖK Atlas 2021 4 yıllık bölüm puanları nasıl sorgulanır? soruları ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra merak edilir oldu. 2021 YKS tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapacak olan adaylar YÖK Atlas tercih robotu 2021 üzerinden üniversite taban puanları, YÖK Atlas tercih robotu 2021 önlisans bölüm puanları ile 2021 YÖK Atlas tercih robotu 4 yıllık bölümler ile YÖK Atlas tercih robotu lisans tercih sihirbazı sorgulaması yapıyor. İşte 2021 önlisans, lisans YÖK Atlas tercih sihirbazı sorgulama ile üniversite puan öğrenme.
YÖK Atlas nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu. Son dakika haberine göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle milyonlarca aday 2021 YKS tercih puanlarını sorguluyor.
YÖK Atlas tercih sihirbazı 2021 nasıl yapılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu 2021. YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.
YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.
YÖK Atlas üniversiteler
YÖK Atlas bölümler
2021 YKS YÖK Atlas tercih sihirbazı için tıklayın
YÖK Atlas Lisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.
YÖK Atlas Önlisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız
YÖK Lisans Atlası nasıl kullanılır?
Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:
Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
Yerleşenlerin YKS puanları
Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:
Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı
Kayıtlı öğrenci sayısı
Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
Programdan mezun olan öğrenci sayısı
Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı
Eğitim
Geçen seneki TYT puanı ile bu sene tercih nasıl yapılır? Geçen seneki TYT puanı ile hangi bölümlere tercih edilir?
Yerel
Yeni açılan puanı düşük bölümler hangileri? Yeni açılan üniversite puanları kaç? En düşük puanlı üniversite bölümleri hangileri