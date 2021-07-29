YÖK atlas 2021 taban puanları! YÖK atlas tercih robotu 2021 YÖK atlas üniversite puanları, sıralamaları

Her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı bu sene 26 Haziran 2021 tarihinde yapılmıştı. Sınav sonrası tercih yapabilmek için öğrenciler, sınav sonuçlarını beklemeye başladı. 28 Temmuz’da sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler, istedikleri üniversiteyi tercih etmek YÖK tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan YÖK atlas tercih robotunu nasıl kullanacaklarını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

YÖK atlas tercih robotu nedir?

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor. Öğrenciler bu sayede daha güvenilir ve çabuk bir şekilde tercih işlemlerini gerçekleştire biliyorlar.

YÖK atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotuna https://yokatlas.yok.gov.tr/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz. Site de taban puanları gibi birçok konuyu ve alt başlıklarını bulabilirsiniz. YÖK atlasından tercih yapabilmek için “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.