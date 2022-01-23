Yok artık! Youtube için uçağı düşürdü

Kasım ayında sivil uçağını düşüren 28 yaşındaki Trevor Jacob görüntüleri YouTube'da yayınladı.

Videosunu analiz eden Havacılık YouTubers'ı, kazanın gerçekten bir kaza olduğuna dair şüphelerini dile getirdi. Jacob, çevrimiçi olarak görüş almak için kazayı taklit etmekle suçlandı.

Gerçekleşen kazanın, FAA (Federal Havacılık İdaresi) tarafından araştırıldığı bildirildi.

Geçen Kasım ayında sivil bir uçağı düşüren YouTuber ve eski Olimpik snowboardcu Jacob, olayı bir YouTube videosu yapmak için düzenlediği şüphesiyle şu anda soruşturma altında.

Aralık ayında, California'daki Los Padres Ulusal Ormanı üzerinde uçarken motor arızası yaşadığını söyleyen Jacob, Taylorcraft BL64 uçağından atladığı bir video yayınladıktan sonra hakkında soruşturma başlatıldı.

28 yaşındaki Trevor Jacob’in, gösterilerini ve maceralarını belgeleyen bir YouTube kanalına sahip ve yaklaşık 130 bin abonesi var.