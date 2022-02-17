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Spor Yok artık Trabzonspor...
Spor

Yok artık Trabzonspor...

Ligde fırtınalar estiren ve şampiyonluğa koşar adım giden lider Trabzonspor, İsmi Beşiktaş'la anılan Halil Dervişoğlu'na talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 10:46:00 -
Yok artık Trabzonspor...

Ligde fırtınalar estiren ve şampiyonluğa koşar adım giden lider Trabzonspor, İsmi Beşiktaş'la anılan Halil Dervişoğlu'na  talip oldu. Bordo-Mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı'nın sezon sonunda Halil'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi...

Bordo-Mavili kulüp Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi biterek Brendford'a dönecek Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Avcı'nın Halil'i beğendiği ve gelecek sezon kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray performansı tartışılan ve 24 maçta 3 gol atan Halil Dervişoğlu Milli Takım'da ise 5 maçta 3 golle yıldızlaşmıştı. 22 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon ise yarım sezon kiralık geldiği Galatasaray'da 12 maçta 3 gol atarak A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Devre arasında Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istedi ancak İngliiz kulübe sezon sonu görüşelim dönüşü yaptı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta istiyor

Halil Dervişoğlu'nu sezon başında Fenerbahçe'de istemiş ancak genç forvet tercihini Fatih Terim'li Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Halil'le Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği gelen haberler arasında...

 

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