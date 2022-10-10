Yok artık Fenerbahçe... Bu hamle çok konuşulur!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarlarının beğenisini toplayan Fenerbahçe'de transfer harekatı da kaldığı yerden devam ediyor. Sarı - lacivertli futbolseverlere şampiyonluk hediye etmek isteyen yönetim, ipleri sıkı tutarak kadroya takviye yapmaya devam edecek. Futbolu Galatasaray'da bırakan ve Alexis Sanchez'i sarı - kırmızılılara getirmeyi hedefleyen Arda Turan'ın hayalini Fenerbahçe gerçekleştirebilir...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederek puanını 17'ye yükseltmişti. Sarı - lacivertli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus'un takıma aşıladığı sistemden övgüyle bahsederken, yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında transferi için uğraştığı, Erden Timur'un "Herhalde transferi için birkaç yemek daha yememiz gerek" dediği, Arda Turan'ın ise "Keşke transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı." ifadelerini kullandığı Alexis Sanchez, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

Sarı - kırmızılılar, oyuncunun transferi için oldukça uğraşmış ancak olumlu bir sonuca varamamıştı.

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe, bu sezon hedeflediği şampiyonluk için ipleri sıkı tutarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Transfer olduğu Marsilya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Şilili yıldız için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un da 'Alınmalı' raporu verdiği Alexis Sanchez'in de Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak olduğu kaydedildi.

Fransız basınının haberine göre; Alexis Sanchez transferindeki problem, Marsilya'nın oyuncuyu kolay bir şekilde bırakmak istememesi...

Fenerbahçe Yönetimi'nin Alexis Sanchez transferini ocak ayına yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiği de aktarıldı.

Sarı - lacivertlilerin oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katamaması halinde sezon sonunda bedelsiz olarak transfer edeceği belirtildi.