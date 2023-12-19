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Yerel Yok artık! Edirne'de otomobilde 33 piton ele geçirildi
Yerel

Yok artık! Edirne'de otomobilde 33 piton ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-19 15:37:00 -
Yok artık! Edirne'de otomobilde 33 piton ele geçirildi

Bulgaristan'dan, Türkiye'ye giriş yapan otomobilde yapılan aramada 33 piton ele geçirildi.

Bulgaristan'dan, Türkiye'ye giriş yapan otomobilde yapılan aramada 33 piton ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı muhafaza ekipleri, ülkeye giriş yapan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, çuvallar içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen 33 piton ele geçirildi.

Pitonlar, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücüye para cezası uygulandı. (İLKHA)
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