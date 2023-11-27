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Aktüel Yok artık dedirtti! Öfkelenen operatör işçileri kepçeyle kovaladı
Aktüel

Yok artık dedirtti! Öfkelenen operatör işçileri kepçeyle kovaladı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 19:48:00 - 2023-11-27 19:49:04

İzmir’de işçiler arasındaki yük taşıma tartışması sonrasında çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle ölümüne kovaladı. 2 işçi hastanelik oldu.

İzmir’de işçiler arasındaki yük taşıma tartışması sonrasında çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle ölümüne kovaladı. 2 işçi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak’taki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddialara göre şantiyedeki inşaat işçileri, yük taşıma nedeniyle kendi aralarında tartıştı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, bu sırada kepçe operatörü, iş makinesine binerek işçileri kovaladı. Dakikalarca işçilerin üzerine iş makinesini süren operatör, şantiye kapılarını yerinden söktü.

Arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen kepçe operatörünün, iş makinesiyle mesai arkadaşlarını kovaladığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan, kavgada hafif yaralanan 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.
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