'Yok artık' dedirtti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal soru

İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İstanbul'da, aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP-C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından ise hastanede ölen İbrahim Gökçek'e destek mesajları atmıştı.

Pehlivan'ın terörist Gökçek'i masumlaştıran skandal paylaşımlarının ardından HSK harekete geçti ve Pehlivan'ı 3 ay süreliğine görevden uzaklaştırdı.

Canan Kaftancıoğlu destek çıktı!

Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, teröristi masumlaştırmaya çalışan Karşıyaka Hakimi'ne arka çıktı ve görevden uzaklaştırılmanın hangi hukuki gerekçeyle olduğunu sorarak 'pes' dedirtti.

Kaftancıoğlu, Twitter'dan yayınladığı mesajında şu skandal ifadelerde bulundu:

"Hangi hukuki gerekçeyle? Bir kadın, yine bir kadın. Aklıyla, yüzünün akıyla mesleğini icra ederken adalet terazisini vicdan terazisiyle dengede tutan bir kadın. Hakikati söylediği için cezalandırılan bir kadın. Ve o bir kadınlar kurtaracak güzelim memleketi. Korkutamayacaksınız!"