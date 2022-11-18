Yok artık daha neler Seren Serengil! Ağzınız tam bir karış açık kalacak

Seren Serengil, Hadise ve Gülşen'den sonra annesi Nevin Teoman ile de davalık oldu. İddialara göre annesinin vasiyetini yazdıran Serengil, Suadiye'de piyasa değeri 30 milyon lira olan dairenin tapusunu kendi üzerine aldı.

"Kızım beni kandırdı"

Anne Teoman bunun üzerine mahkemeye koştu. Teoman, “Ne imzaladığımın farkında değildim. Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi ne de faturalarımı. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi.” diyerek dilekçe verdi.

Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını iddia etti.

Üvey kardeşleriyle ilgili sözleri şoke etti

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında iddiaları yalanlarken üvey kardeşleri hakkında şoke eden sözler söyledi.

"Evli adamlarla beraber olmuş..."

Serengil açıklamasında "Üvey ablamların babamın kazancıyla hiçbir alakaları yok. Özellikle büyük üvey ablam benim kardeşim olarak bilindikleri için sigortasız işçi çalıştırıyorlar bana geliyor, oğlu inşaat yapıyor dolandırıyor bana geliyorlar, bir tanesi gidiyor evli adamla beraber olmuş kadın kuaförde bana saldırıyor" dedi.

Öte yandan annesinin evini üzerine geçirmesiyle ilgili yeni açıklama yapan Serengil, şunları söyledi: “Öztürk Serengil ile Nevin Serengil’in tek çocuğuyum. Annemin ilk eşinden iki üvey ablam var. Ablamların, babamın sahip olduklarıyla hiçbir alakaları yoktur.

"Hukuk dışı iş yapmam"

Ben yine de babalar ayrı olmasına rağmen onları sevmeye çalıştım. Kimsenin rızası olmadan hukuk dışı işler yapmam.

İddia edilen her şeyin altını dolduracak resmi belgelerim var. Zamanı gelince hepsini tek tek anlatacağım.”