Fındığı tahtından edecek “süper meyve” çılgınlığı başladı: Bir defa eken, 30 yıl paraya para demiyor

Geleneksel tarım ürünlerinin yerini hızla almaya başlayan yüksek antioksidan içerikli "süper meyve" aronya, Karadeniz başta olmak üzere çiftçilerin yeni servet kapısı haline geldi. Eksi 30 dereceye kadar soğuğa dayanıklı olan ve bakım şartları sağlandığında 6 dönümlük alandan 8 tona varan rekolte sunan bu mucizevi bitki, yatırımcısına 30 yıla yakın kesintisiz gelir vadeli̇yor. Hem taze tüketimde hem de ilaç ve kozmetik sanayisinde hammadde olarak yüksek katma değer yaratan aronya, tarım sektöründe yeni bir altın çağın fitilini ateşledi.