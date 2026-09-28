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Fındığı tahtından edecek "süper meyve" çılgınlığı başladı: Bir defa eken, 30 yıl paraya para demiyor

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Fındığı tahtından edecek “süper meyve” çılgınlığı başladı: Bir defa eken, 30 yıl paraya para demiyor

Geleneksel tarım ürünlerinin yerini hızla almaya başlayan yüksek antioksidan içerikli "süper meyve" aronya, Karadeniz başta olmak üzere çiftçilerin yeni servet kapısı haline geldi. Eksi 30 dereceye kadar soğuğa dayanıklı olan ve bakım şartları sağlandığında 6 dönümlük alandan 8 tona varan rekolte sunan bu mucizevi bitki, yatırımcısına 30 yıla yakın kesintisiz gelir vadeli̇yor. Hem taze tüketimde hem de ilaç ve kozmetik sanayisinde hammadde olarak yüksek katma değer yaratan aronya, tarım sektöründe yeni bir altın çağın fitilini ateşledi.

#1
Foto - Fındığı tahtından edecek "süper meyve" çılgınlığı başladı: Bir defa eken, 30 yıl paraya para demiyor

Türkiye’de geleneksel tarım ürünlerine kıyasla yüksek verimi ve birim alandan sağladığı gelirle dikkat çeken aronya yetiştiriciliği yaygınlaşıyor. Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak adlandırılan ürün, özellikle Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede üreticilerin radarına girmiş durumda.

#2
Foto - Fındığı tahtından edecek "süper meyve" çılgınlığı başladı: Bir defa eken, 30 yıl paraya para demiyor

Aronya bahçelerinde dikimin ardından 2’nci yıldan itibaren ilk ürünler alınmaya başlanıyor. Bitki, 5 ile 7’nci yaşları arasında tam verim çağına ulaşıyor. Bakım şartlarının sağlandığı erişkin bahçelerde dekar (dönüm) başına ortalama 1,2 ila 1,5 ton arasında rekolte elde edilebilirken, 6 dönümlük bir alandan sezonluk 8 ton civarında ürün toplamak mümkün hale geliyor.

#3
Foto - Fındığı tahtından edecek "süper meyve" çılgınlığı başladı: Bir defa eken, 30 yıl paraya para demiyor

Bir aronya tesisinin ortalama ekonomik ömrü ise 25 ile 30 yıl arasında değişiyor. İlkbahar geç donlarından etkilenmeyen ve eksi 30 dereceye kadar soğuğa dayanıklılık gösteren aronya, iklim risklerine karşı dirençli bir yapı sunuyor. Genellikle dekar başına 200 ila 220 adet fidan dikimiyle kurulan bahçelerde, meyve iriliği ve rekolte kalitesi için düzenli damlama sulama altyapısı gerekiyor.

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Foto - Fındığı tahtından edecek "süper meyve" çılgınlığı başladı: Bir defa eken, 30 yıl paraya para demiyor

Ağustos sonu ile eylül ortası arasında gerçekleşen hasat süreci, meyvelerin eş zamanlı olgunlaşması sayesinde tek seferde tamamlanabiliyor. Tadı hafif buruk bir aromaya sahip olan aronya; taze tüketimin yanı sıra kurutulmuş meyve, meyve suyu, reçel ve çay olarak değerlendiriliyor. Meyve aynı zamanda yüksek katma değerli ürün grubunda yer alması sebebiyle gıda takviyesi, ilaç ve kozmetik sanayisinde hammadde olarak kullanılıyor.

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