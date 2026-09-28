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Hollywood'un dikkatini çekti! Akın akın o ile geliyorlar!

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Hollywood'un dikkatini çekti! Akın akın o ile geliyorlar!

Osmaniye'de bulunan Karasu Şelalesi, güzelliği ve eşsiz atmosferi ile olduğu kadar Hollywood yapımında yer alması ile de dikkat çekiyor.

#1
Foto - Hollywood'un dikkatini çekti! Akın akın o ile geliyorlar!

Düziçi ilçesinde Sabun Çayı üzerinde bulunan Karasu Şelalesi, yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen berrak suyuyla doğal bir havuz oluşturuyor. Kayalıklarla çevrili şelale, yeşil doğası, serin havası ve ulaşım kolaylığıyla Osmaniye’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi çekiyor.

#2
Foto - Hollywood'un dikkatini çekti! Akın akın o ile geliyorlar!

JAMES BOND SERİSİNİN SKYFALL FİLMİNDE GÖRÜLMÜŞTÜ Doğal güzelliğinin yanı sıra sinema dünyasına da ev sahipliği yapan Karasu Şelalesi ve çevresinin, 007 James Bond serisinin “Skyfall” filminin çekimleri sırasında iki sahnede kullanıldığı belirtiliyor. Hollywood yapımında yer alması, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Özellikle sıcak havalarda serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan şelale, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da rotasında yer alıyor. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin temiz havası, doğal güzelliği ve suyun huzur veren sesinden etkilendiklerini belirtiyor.

#3
Foto - Hollywood'un dikkatini çekti! Akın akın o ile geliyorlar!

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Foto - Hollywood'un dikkatini çekti! Akın akın o ile geliyorlar!

HAFTASONLARI ZİYAREÇİ SAYISI ARTIYOR Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Karasu Şelalesi, hafta sonları yüzlerce kişiyi ağırlayarak Osmaniye’nin doğa turizminde öne çıkan noktaları arasında yer alıyor.

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