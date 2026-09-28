Hollywood'un dikkatini çekti! Akın akın o ile geliyorlar!

JAMES BOND SERİSİNİN SKYFALL FİLMİNDE GÖRÜLMÜŞTÜ Doğal güzelliğinin yanı sıra sinema dünyasına da ev sahipliği yapan Karasu Şelalesi ve çevresinin, 007 James Bond serisinin “Skyfall” filminin çekimleri sırasında iki sahnede kullanıldığı belirtiliyor. Hollywood yapımında yer alması, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Özellikle sıcak havalarda serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan şelale, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da rotasında yer alıyor. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin temiz havası, doğal güzelliği ve suyun huzur veren sesinden etkilendiklerini belirtiyor.