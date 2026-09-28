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Osmanlı'dan alıp Avrupa'ya taşıdılar: 145 yıldan bu yana kullanıyorlar!

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Osmanlı'dan alıp Avrupa'ya taşıdılar: 145 yıldan bu yana kullanıyorlar!

Bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Macaristan'dan günümüzde hamam kültürü yaşatılmaya devam ediyor.

#1
Foto - Osmanlı'dan alıp Avrupa'ya taşıdılar: 145 yıldan bu yana kullanıyorlar!

145 yıl boyunca Osmanlı hâkimiyetinde kalan ve kentte o dönemin izlerinin günümüze kadar geldiği Gül Baba Türbesi ve hamamları da ülkenin turist çeken yerlerinden birkaç tanesi.

#2
Foto - Osmanlı'dan alıp Avrupa'ya taşıdılar: 145 yıldan bu yana kullanıyorlar!

Roma İmparatorluğu döneminden günümüze kadar ülkenin Başkenti Budapeşte’de termal kaynaklar sıklıkla kullanılmaya devam ediyor.

#3
Foto - Osmanlı'dan alıp Avrupa'ya taşıdılar: 145 yıldan bu yana kullanıyorlar!

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise termal kaynaklar hamam kültürüyle birleştirildi. Kentin altında 120 kaynaktan her gün neredeyse 30 bin metreküp termal su çıktığı belirtilirken Rudas vee Kiraly hamamları kentin tarihi yapıları arasında yerini almaya devam ediyor.

#4
Foto - Osmanlı'dan alıp Avrupa'ya taşıdılar: 145 yıldan bu yana kullanıyorlar!

1574’te Veli Bey tarafından Rudas Hamamı inşa edilmiş, Kiraly Hamamı ise 1570 yılında Sokollu Mustafa Paşa döneminde açıldı.

#5
Foto - Osmanlı'dan alıp Avrupa'ya taşıdılar: 145 yıldan bu yana kullanıyorlar!

Avrupa’nın en büyük termal banyoları arasında gösterilen Szechenyi Kaplıcaları 1913 yılında açılırken yılda 2 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor.

#6
Foto - Osmanlı'dan alıp Avrupa'ya taşıdılar: 145 yıldan bu yana kullanıyorlar!

Ayrıca Budapeşte’nin termal kaplıca ve hamam şehri olarak anılmasının en büyük katkısı da Osmanlı döneminde olurken Gül Baba Türbesi’de bölgede yoğun ilgi görüyor.

#7
Foto - Osmanlı'dan alıp Avrupa'ya taşıdılar: 145 yıldan bu yana kullanıyorlar!

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bufin’e giden Bektaşi dervişi Gül Baba bölgede tekke kurdu ve 1541 yılında hayatını kaybetti.

#8
Foto - Osmanlı'dan alıp Avrupa'ya taşıdılar: 145 yıldan bu yana kullanıyorlar!

Türbe günümüzde Budapeşte’de ziyaretçilerini ağırlarken Gültepe anlamına gelen “Rozsadomb” bölgesinde bulunuyor.

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