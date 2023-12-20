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Gıda Yok artık daha neler! O lezzetimizi dünyanın en kötüsü ilan ettiler
Gıda

Yok artık daha neler! O lezzetimizi dünyanın en kötüsü ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2023-12-20 10:23:00 -
Yok artık daha neler! O lezzetimizi dünyanın en kötüsü ilan ettiler

Karadeniz sofralarının olmazsa olmazı lahana çorbası, dünyanın en kötü 100 yemeği arasında 7.sıraya alındı. Bu durum ise hem Karadenizlileri hem de gastronomi öğrencileri isyan ettirdi.

Taste Atlas, yayınladığı "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesinde karalahana çorbasına 7. sırada yer bulması nedeniyle özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nden tepkiler devam ediyor. Karalahana çorbasına bu kez Trabzon’da Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri sahip çıktı.

Öğr. Gör. Emre Murat öğrencileriyle mutfakta karalahana yemeği, karalahana sarması ve lahanalı börek yaptı. Murat “Karalahana çorbasının lezzetsiz olarak anılması bizi üzdü, bu değerli yemeğimizin yanlış değerlendirildiğini düşünüyoruz. Gastronomi turizminin giderek değer kazandığı bir dönemde bir Türk lezzetinin bu kadar değersiz olarak görülmesi asla kabul edilecek bir durum değil. Burada yurdumuzun dört bir köşesinde öğrencilerimiz var, içlerinde karalahana çorbasını lezzetsiz bulan neredeyse kimse yok. Sağlıklı besleniyoruz, karalahana çorbası yiyoruz” dedi.

Karadenizli öğrenciler ise Karadenizlilerin kıvrak zekalı olmalarının sebeplerinin biri de karalahana çorbası tüketmek olduğuna vurgu yaptılar.

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