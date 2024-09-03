Yok artık daha neler! Fabrika çalışanının mesaiye nasıl geldiğine inanamayacaksınız...
Bursa’da yaşanan ilginç bir olay, görenleri hayrete düşürdü.
Bir fabrika çalışanı, işe paraşütle gelerek adeta bir ilke imza attı. Sabah erken saatlerde Uludağ’dan paraşütle atlayan Adem Keskin, işe geç kalacağını anlayınca fabrika bahçesine inmeyi planladı.
Keskin, paraşütle fabrika bahçesine başarılı bir iniş yaptı ve durumu şu sözlerle açıkladı: “Sabah Uludağ’dan çıktım, işe geç kalacağımı anlayınca fabrikaya inmeyi planladım. Tam bahçeye denk geldim.”
Bu sıra dışı yöntemle mesaiye yetişen Keskin, hem iş arkadaşlarını hem de sosyal medyayı şaşkına çevirdi.