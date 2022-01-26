Yok artık daha neler! Böyle yüzsüzlük tarihte görülmedi

Sözcü gazetesinin soyadı karakterine hiç uymayan yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretler savuran Sedef Kabaş'ın adliyeye sevk edilirken sahtekarlık yaparak, elleri sanki arkadan kelepçeliymiş gibi görüntü vermesini "Sedef Kabaş, hapse giderken elini arkaya koyarak dik duruşunu sergiledi" sözleriyle değerlendirerek "Yok artık" dedirtti. İşte o skandal yazı:

"Uğur Dündar'ın yönettiği programda gazeteci Sedef Kabaş, bir atasözünü “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla…” misali dile getirdiği için gece baskını ve yıldırım hızıyla hapse kondu. Uğur Dündar'a yıldırım hızıyla 5 programlık yasak getirildi. TELE1'e yıldırım hızıyla ağır para cezaları kesildi. Aynı günlerde ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, iktidar partisi başkanını duygu yüklü eleştirdiği için Fox TV'ye ceza verildi.

(...) Sedef Kabaş'ın yanındayım.

(Sedef Kabaş, hapse giderken elini arkaya koyarak dik duruşunu sergiledi.)

Sezen Aksu'nun yanındayım.

Uğur Dündar'ın yanındayım.

TELE1'in yanındayım.

Selçuk Tepeli'nin yanındayım.

Halk TV'nin yanındayım.

KRT'nin yanındayım.

Bugün “iktidar övmek yazarlığın ve basının tarifine uymaz, ahlakına sığmaz” diye eleştirel bakışa sahip tüm genç gazetecilerin yanındayım."