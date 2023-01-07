Yok artık daha neler! 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini vurdu

ABD'nin Virginia eyaletinde 6 yaşında bir çocuğun, okulda öğretmenini vurduktan sonra polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Virginia'da bulunan Newport News kentinin Richneck İlkokulu'nda cuma günü meydana gelen olayla ilgili konuşan polis müdürü Steve Drew, "Bahsedilen kişi 6 yaşında bir öğrenci. Şu anda kendisi polis tarafından gözaltında tutuluyor" dedi.

Drew, "Bu genç adama en iyi destek için bölgenin en yüksek hukuki yetkilisi ve diğer kurumlarla temasa geçtik" dedi.

Yapılan açıklamada olayın derslikte meydana geldiği ve öğretmenin 30 yaşlarında olduğu belirtildi. Drew, "Bu kazayla yaşanmış bir vurulma değil" ifadelerini kullandı.

Polis, öğretmen ve silahlı 6 yaşındaki öğrenci arasında tartışma çıktığını ve tek el ateş edildiğini bildirdi.

Yetkililer, vurulan öğretmenin durumunun kritik olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü, ancak cuma günü içinde durumunun iyiye gittiğine dair işaretler görüldüğünü belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Drew, silahın nereden geldiğini öğrenmek istediklerini vurguladı.