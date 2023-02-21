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Teknoloji Yok artık! 16 yıllık iPhone’a bu kadar verilir mi?
Teknoloji

Yok artık! 16 yıllık iPhone’a bu kadar verilir mi?

Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu iPhone, açık artırmada 63 bin dolara satıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 16:11:00 -
Yok artık! 16 yıllık iPhone’a bu kadar verilir mi?

Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu iPhone, çevrim içi yapılan açık artırmada 63 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 190 bin Türk lirası) satıldı.

CNN'in haberine göre, LCG Müzayede sitesi tarafından satışa sunulan ilk nesil iPhone, gerçek fiyatının 100 kat üzerinde alıcı buldu.

Yaklaşık bir ay önce 2 bin 500 dolarlık (yaklaşık 47 bin 170 Türk lirası) bir teklifle başlayan açık artırmaya, kutusu açılmayan iPhone'u satın almak için toplam 27 kişi katıldı.

LCG Müzayede'nin kurucusu Mark Montero, 10 alıcının son ana kadar çekiştiği açık artırmada, yeni nesil iPhone'u 63 bin dolara ABD'den bir kişinin aldığını söyledi.

Orijinal fiyatı 599 dolar (yaklaşık 11 bin 300 Türk lirası) olan ilk nesil iPhone, 3,5 inç (8,89 cm) ekran, 2 mega piksel kamera, 4 veya 8 GB hafıza ve internet özellikleriyle 2007'de piyasaya sunulmuştu.

Aynı müzayede sitesinde, geçen yıl satılan bir başka ilk nesil iPhone, 39 bin dolardan (yaklaşık 736 bin Türk lirası) alıcı bulmuştu.

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Yorumlar

Lâleli

8 yerine on iki çivi olaymış demek ki devlet batacakmış ha! Nerdeeeennn nereye!!!! Utanmadan hala solculuk yapıyorlar.
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