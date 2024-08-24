Yoğurttan yapılan doğal ilaç... Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 10 maddede sıraladı: Unutkanlık neden olur?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, unutkanlıkla sonuçlanabilecek 10 maddeyi açıkladı.

1. Nörolojik hastalıklar (Alzheimer / Parkinson)

2. Damar sertliği

3. 3. Alüminyum toksisitesi

4. Hormonal eksilmeler (Hipotiroidi..)

5. Vitamin eksikliği (B12, B9, D vitamini...)

6. Mineral fakirliği (Demir, magnezyum...)

Yoğurt, yüzyıllardır insanlar tarafından tüketilen ve sağlık açısından birçok faydası olan bir süt ürünü. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da yoğurdu süper besin olarak tanımlıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu her gün bir kase yoğurt tüketmenin sağlığa faydalı etkisi olduğunu söylüyor. Ancak yoğurdun bu inanılmaz etkisini göstermesi için ev yapmı olması şart.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kaşık kaşık tüketilmesini önerdi! 'Besinlerin kraliçesi' dediği Yoğurt, içerisinde bulundurduğu tirozin sayesinde unutkanlığa karşı önemli besinlerdendir. Ayran veya cacık olarak da tüketebileceğimiz yoğurdu sofralarımızdan eksik etmememiz zihin sağlığımız için gerekmektedir.

İŞTE EV YAPIMI YOĞURDUN FAYDALARI

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Yoğurt, sindirim sistemini düzenleyen probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler, bağırsaklardaki faydalı mikroorganizmaların dengesini koruyarak sindirim sağlığını destekler. Sindirim sorunlarıyla mücadele etmede yardımcı olabilir ve sindirim rahatsızlıklarını azaltabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Yoğurdun içerdiği probiyotikler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin dengesi, vücudun hastalıklara karşı direncini artırabilir. Bu da enfeksiyonlara karşı korunmada önemli bir rol oynar.

Kalsiyum ve Protein Kaynağıdır

Yoğurt, kalsiyum ve protein bakımından zengindir. Kalsiyum, kemik sağlığını desteklerken, protein vücut dokularının onarılmasına ve kasların güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kalsiyum içeriği, kemiklerin güçlenmesi ve osteoporoz riskinin azaltılması açısından önemlidir.

Sindirimi Kolaylaştırır

Laktik asit içeriği sayesinde, yoğurt sindirimi kolaylaştırabilir. Sindirim sistemini rahatlatarak, sindirim sürecini destekler ve sindirim sorunlarını hafifletebilir.

Cilt Sağlığını Destekler

Yoğurdun içerdiği vitaminler ve mineraller cilt sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Yoğurdun cilde uygulanmasıyla yapılan maskeler veya tüketilmesi, cildin nemlenmesine, akne ve diğer cilt sorunlarının azalmasına yardımcı olabilir.

Evde yoğurt yapımı, doğal ve sağlıklı bir alternatif sunar. Marketlerde bulunan hazır yoğurtlardan farklı olarak evde yapılan yoğurt, katkı maddesi içermez ve çok daha sağlıklıdır.