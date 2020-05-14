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Kadın - Aile

Yoğurtlu revani tatlısı nasıl yapılır? Ölçülü irmikli revani tarifi ve malzemeleri

Yoğurtlu revani tatlısının püf noktalarını, şerbetini, pandispanyasının yapım aşamalarını ve şerbetin ne zaman döküleceğini en ince ayrıntılarıyla, sizler için derledik. Şerbetli bir tatlı yapımının en önemli aşaması, şerbeti sıcak mı soğuk mu döküleceğinin bilinmesidir. Bunun yanı sıra fırının kaç derecede ve ne kadar pişirileceğide pandispanyanın kıvamını belirler. İşte sizler için malzemelerinde yoğurt bulunan ve yumuşacık olan tam ölçülü revani tarifini derledik. Yoğurtlu irmikli revani nasıl yapılır? Revani kaç derecede pişer? Revani hamuru nasıl kabarır ve nasıl lezzetli bir kıvam aldırılır? Revani şerbeti nasıl olmalı, kaynatılmalı, dökülmeli? İşte merak edilen ve sorulan bütün bu soruların yanıtları için okumaya devam edin..

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:17:00 -
Yoğurtlu revani tatlısı nasıl yapılır? Ölçülü irmikli revani tarifi ve malzemeleri

Şerbetli bir tatlının yerini hangi tatlı tutabilir ki! İrmikle yapılan revani tatlısının püf noktaları haberimizin detayında. Özellikle şerbetli tatlının kıvamının ve şerbetinin yerinde olması için dikkat edilmesi gereken noktalar için okumaya devam edin...

Malzemeler

  • 4 yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • yarım su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1,5 su bardağı irmik
  • 1su bardağı un
  • 1 paket vanilya 
  • 1 paket kabartma tozu
  • limon kabuğu rendesi

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3,5 su bardağı su
  • Çeyrek limonun suyu

Öncelikle şerbetini hazırlamak için; şeker ve suyu derin bir tencereye aktarıp kaynatın. Limon suyunu içerisine ilave edin. Bir taşım kaynatın ve ocağın altını kapatın. Çok şerbetli istiyorsanız, kek görüntüsünden uzaklaştırmak istiyorsanız; 4 su bardağı şeker ve 4,5 su bardağı su ile şerbet yapmayı deneyin.

Şerbeti soğuması için bir kenara alın ve pandispanyasını hazırlayın.

Keki için; yumurta ve şekeri 8-10 dakika kadar çırpın ve renginin açık sarı olmasını sağlayın bu sayede yumurta içine hava hapsedecek, kekin kabarmasını sağlayacaksınız. Üzerine yoğurt, limon kabuğu rendesi ve sıvıyağı ilave edin. Son olarak toz ürünleri, yani un, kabartma tozu, vanilya ve irmik ekleyerek karıştırın.

Yağlanmış ve unlanmış fırın tepsinizin içerisine harcı boşaltın ve 180 derecelik, önceden ısıtılmış fanlı fırına yerleştirin.

Fırından çıkardıktan sonra, ilk sıcağının 5 dakika çıkmasını bekleyip, ılık şerbeti dökün. Şimdiden afiyet olsun...

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