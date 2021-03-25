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Kadın - Aile Yoğurtlu nohut salatası tarifi
Kadın - Aile

Yoğurtlu nohut salatası tarifi

Nohutlu salata tarifi | Hafif olduğu kadar besleyici bir salata tarifi arayanlar nohutlu tariflere göz atıyor. Peki, nohutlu salata nasıl yapılır? Tam ölçülü nohutlu salata tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-25 17:48:00 - 2021-03-25 17:49:46
Yoğurtlu nohut salatası tarifi

Hafif bir salata tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, yoğurtlu nohutlu salata tarifi.

Nohutlu salata tarifi

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 4-5 yemek kaşığı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Kuru nane

Yoğurt sosu için:

  • 1-2 diş sarımsak
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • Kuru nane
  • Tuz
  • Pul biber

Yoğurtlu nohut salatası tarifi

Öncelikle soğanı yemeklik olarak doğrayın.

Ardından sıvı yağ ve tereyağı ocağa alıp soğanı kavurun.

Soğanın rengi dönünce salçayı ekleyin.

Ardından baharatları, nohutları ve suyu ekleyin.

Nohutlar suyunu çekince ocağı kapatın.

Bir kasede yoğurtlu sos için gereken malzemeleri iyice karıştırın.

Bir servis tabağının altına yoğurtlu sosu yayın.

Sosun üzerine nohutları yerleştirin.

Salatanızı taze yeşillikler ve cevizle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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