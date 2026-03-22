  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tepeli pelikanlar böyle görüntülendi! Gökyüzünün devi Iğdır’da 99 yaşında ama yerinde duramıyor! ‘Kaya Dede’ enerjisiyle gençleri kıskandırıyor WhatsApp yazışmaları mahkemeyi karıştırdı! Altın borcu olanlar yandı: Yargıtay'dan emsal teşkil edecek karar! Ceviz nasıl tüketilmeli, işte cevabı: Cevizin faydaları nelerdir? Yüksek tansiyonu olanlar tüketin Hem ruhen, hem fiziken... Derin nefes almaya alışın: İşte faydaları Van’da hayvancılık atağı! Devlet desteğiyle sürüler büyüyor
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Van'da hayvancılık atağı! Devlet desteğiyle sürüler büyüyor
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Van’da hayvancılık atağı! Devlet desteğiyle sürüler büyüyor

Van’da devlet destekli projelerle küçükbaş hayvancılık güçleniyor. 2 bin 640 besiciye 260 bin koyun desteği sağlanırken üreticilerin sürüleri katlanarak büyüyor.

Van’da geniş mera alanlarının sağladığı avantaj, devlet destekleriyle birleşince hayvancılıkta dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. 3,5 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahip kentte hayvan sayısının artırılmasına yönelik destek ve projeler devam ediyor.

Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının desteği ve Ziraat Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi, hayvan sayısını artırmak isteyen çiftçilere "can suyu" oluyor. Kent genelinde 2021'de hayata geçirilen proje kapsamında şu ana kadar 2 bin 640 besiciye 260 bin koyun desteği sağlandı. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında verilen destekler sayesinde geniş otlaklara sahip kentte küçükbaş hayvancılık daha fazla yaygınlaşıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, kentin küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Mera varlığının hayvancılık için önemli olduğunu belirten Şişman, "İlimiz, küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'de birinci sırada. 12 bin 400 dekar civarında mera varlığıyla da birinci. Yani koyun varlığımızla mera varlığımız aslında örtüşüyor. Dolayısıyla hem büyük hem küçükbaş hayvancılıkta daha iyiye nasıl gidebiliriz diye çeşitli projeler yürütüyoruz." dedi.

"Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında, hayvancılık yapan yetiştiricilere hayvan desteği sağladıklarını ifade eden Şişman, şunları kaydetti: "Çiftçilerimize 2 yıl vadesiz, 7 yıl ödemeli destek sağlıyoruz. 300 bini sıfır faizli, 900 bini düşük faizli kredi veriyoruz. Bu proje 3 yıldır devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin 640 çiftçimize 260 bin hayvan teslim ettik. Dolayısıyla burada çok ciddi bir başarı sağladığımızı söyleyebiliriz. Proje, Valiliğimiz, Ziraat Bankası ve müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor."

Projeden yararlanarak koyun desteği alan Ayhan Can ise "3 yıl önce aldığım 100 koyun şimdi 300 oldu. Devletimize teşekkür ediyorum. Herkesin bu projeden yararlanmasını tavsiye ediyorum. Büyük faydasını gördüm. Hiç sermayem yoktu. Devlet katkıda bulundu." diye konuştu. Proje kapsamında aldığı 100 koyunu 230'a çıkaran Medeni Baykara da "Bu projeyi yapanlara teşekkür ediyorum. Vatandaş olarak faydalanıyoruz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23