Futbolcu cinayetinde ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı!
İstanbul’da araları bozulan iki şarkıcıyı barıştırmak için aracı olduğu sırada ünlü armatörün oğlu tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.
İstanbul’da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile sevgilisi ünlü armatörün oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da olduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Cinayetin azmettiricisi olarak Bilal Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın da gözaltına alındığı iddia edildi.