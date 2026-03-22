Trump'tan İran'a 48 saat süre: "Açmazsanız santralleri vururuz!" Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama! "300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir memleket kalmaz" İran Meclis Başkanı Galibaf: "İsrail’in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi" İran, AB ile dalga geçti! "Koruyamıyorsanız gelelim" İsrail’de "Arad" bilançosu netleşiyor: 7'si ağır 64 yaralı! ABD'de Senatör Sanders: İsrail'e 22 bin yeni bomba göndermek yasa dışıdır! İran'ın füzelerini engelleyemediler! Katiller soruşturma başlattı İngiltere’den Kıbrıs sözü: "Üsler saldırı operasyonlarında kullanılmayacak" Katil destekçisi şeytani şirket! Yüzlerce kişi protesto etti İsrail’in nükleer silah merkezinin vuruldu! Akıllara Erbakan hocanın o müthiş konuşması geldi
Tokyo'da Onur Savaşı: Japon Başbakan'ın Beyaz Saray'daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı
Tokyo'da Onur Savaşı: Japon Başbakan'ın Beyaz Saray'daki aşağılayıcı tavrı Japonları ayağa kaldırdı

Yücel Kaya

ABD ziyareti sırasında Donald Trump karşısında sergilediği "ezik" ve "aşağılayıcı" tavırlarla Japon halkını infiale sürükleyen Başbakan, Tokyo sokaklarını yangın yerine çevirdi. Başbakanlık ofisi önünde toplanan binlerce onurlu Japon, "ulusal onur" çığlıklarıyla hükümeti istifaya çağırıyor.

Japon kamuoyunda büyük bir utanç dalgasına yol açan olay, Başbakan’ın ABD temasları sırasında kameralara yansıyan görüntüleriyle başladı. Trump karşısındaki duruşunun "sürekli hor görülen" ve "ezik" bir imaj çizdiğini savunan vatandaşlar, sosyal medyadaki tepki çığlığını sokak eylemlerine taşıdı. Başkent Tokyo'nun kalbindeki Başbakanlık binası önünde toplanan kitle, Japonya'nın uluslararası arenadaki itibarının ayaklar altına alındığını haykırıyor.

Katil ABD'nin Gölgesinde "Teslimiyet" Protokolü

Göstericilerin taşıdığı dövizlerde ve atılan sloganlarda biriken öfkenin temelinde, Japonya'nın bir "uydu devlet" gibi görünmesine duyulan derin isyan yatıyor. Halkın hissettiği bu tarihi kırılmanın detayları ise Batı yaltakçılığına tokat gibi iniyor:

  • Sönmeyen Atom Bombası Acısı: Protestocular, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atarak yüz binlerce masumu katleden vahşi ABD’nin bugünkü lideri karşısında sergilenen "boyun eğici" tavrın, nükleer vahşetin kurbanlarının kemiklerini sızlattığını vurguluyor. Halk, "Bizi katledenlerin torunlarına bu yaltakçılık neden?" diye soruyor.

  • Tarihi Leke ve Güven Kaybı: Japonya’nın ekonomik ve siyasi gücüne rağmen sergilenen bu pasif tutumun, modern Japon tarihine süslü bir "leke" olarak geçeceği belirtiliyor. Başbakan’ın bu aciz tavrının, ülkenin savunma ve dış politika kararlarında da benzer bir "teslimiyetçi" yaklaşım sergileyebileceği endişesi, halkın öfkesini körüklüyor.

Gece Boyu Protesto: Özür ve Bağımsızlık Talebi

Işıklı çubuklar, anti-ABD pankartları ve "İstifa" sloganlarıyla alanı dolduran protestocular, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Kalabalık, hükümetten resmi bir özür ve ABD güdümünden kurtulmuş, onurlu bir diplomatik duruş talep ederken, protestoların ülke genelindeki diğer büyük şehirlere de yayılması bekleniyor.

Japonya’dan stratejik hamle: Tayvan sınırına füze savunma hattı kuruluyor
Japonya'dan Trump'ın "Donanma" baskısına fren: "Kendi kararımızı kendimiz veririz!"
Çin’den Japonya hamlesi! Uzaklaştırdılar
Japonya Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı
