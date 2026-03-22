Son dakika! İstanbul Fatih'te doğalgaz patladı: 2 bina çöktü, enkaz altında 9 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor!

İstanbul Fatih'te yan yana biri 2 diğeri tek katlı birbirine yapışık inşa edilen 2 bina sabah saatlerinde büyük bir patlama sonrası çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu sanılan patlamanın enkazında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Ayvansaray'da yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta bulunan 2 binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 9 kişiden 7'si çıkarıldı. 1 kişiye ulaşıldı. Birazdan o da çıkacak. Enkaz altında kalan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" bilgisini verdi,

Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ile enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarını takip eden İstanbul Valisi Davut Gül yeni bir açıklamada yaparak arama kurtarmayla ilgili son durum hakkında yeni bilgiler verdi. Gül, "Son durumumuz 9 kişi yaralı olarak çıkarıldı çeşitli hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikesi olan yok. Kaymakamlık koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar devam ediyor. 2 kişinin daha enkaz altında olduğu öğrenildi. Patlama nedeni daha sonraki süreçte belli olacak. Doğalgaz olduğu düşünülüyor. Yeni bilgilere oldukça sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

Fatih’te çöken bina ile ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise "Süreç boyunca sahada etkin ve koordineli bir şekilde görev yapılmış; toplam 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personelimiz bölgeye derhal sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza gerekli ilk müdahaleler hızla yapılmış olup, tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul'un Fatih ilçesinde çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimiz ve dualarımız İstanbul Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakârca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."