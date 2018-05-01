Yoğurtlu mücver tarifi

MALZEMELER:

MÜCVER İÇİN:

-2 adet rendelenmiş kabak

-Bir adet rendelenmiş patates

-Bir adet ince ince doğranmış soğan

-2 adet yumurta

-Bir adet sarımsak

-Bir demet maydanoz

-Bir su bardağı mısır unu

-Yarım su badrağı zeytinyağı

YOĞURTLU SOS İÇİN:

-Bir su bardağı yoğurt

-Bir tutam kıyılmış maydanoz

-Bir tutam taze nane

-Bir çay bardağı limon suyu

-Bir diş sarımsak

-Tuz

-Karabiber

YAPILIŞI:

1.Aşama

Mücver için gerekli olan tüm malzemeleri rendeleyerek sularını çıkaralım. Yumurta ve maydanozu çırpalım.

2.Aşama

Tüm malzemeleri bir kabın içine koyalım ve karıştıralım.

3.Aşama

Yoğurtlu sosu hazırlayalım ve mücverleri kızartarak üstlerine koyalım.

Afiyet olsun...