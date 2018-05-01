Yoğurtlu mücver tarifi
İşte sizler için hazırladığımız çay saatlerinde yiyebileceğiniz lezzetli bir tarif...01 Mayıs 2018 Salı 15:31
MALZEMELER:
MÜCVER İÇİN:
-2 adet rendelenmiş kabak
-Bir adet rendelenmiş patates
-Bir adet ince ince doğranmış soğan
-2 adet yumurta
-Bir adet sarımsak
-Bir demet maydanoz
-Bir su bardağı mısır unu
-Yarım su badrağı zeytinyağı
YOĞURTLU SOS İÇİN:
-Bir su bardağı yoğurt
-Bir tutam kıyılmış maydanoz
-Bir tutam taze nane
-Bir çay bardağı limon suyu
-Bir diş sarımsak
-Tuz
-Karabiber
YAPILIŞI:
1.Aşama
Mücver için gerekli olan tüm malzemeleri rendeleyerek sularını çıkaralım. Yumurta ve maydanozu çırpalım.
2.Aşama
Tüm malzemeleri bir kabın içine koyalım ve karıştıralım.
3.Aşama
Yoğurtlu sosu hazırlayalım ve mücverleri kızartarak üstlerine koyalım.
Afiyet olsun...
YORUM YAZ