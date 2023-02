Yoğurtlu maskeler! Korkutan lekelere son: kürü kısa sürede yüzde 80 güçlendiriyor! Altın değerinde tavsiyeler

Yoğurt ile yapacağınız cilt bakım maskelerini gözden geçirmeye ne dersiniz? Umzan isimler bir toparlanma yaratabileceğinin altını çiziyor. dikkat çeken uzmanlar ciltte gerginlik yaptığını, gerileme yaşanması olduğunu dile getiriyorlar. Bu tarifler sayesinde cildiniz değerleniyor. Eğer yoğurt cildiniz bozuluyorsa işte bilmeniz gerekenler. Türk mutfağının en çok sevilen besinlerden biri olan yoğurdun cildin bozulmasını önleyen tarifleri. Sağlık ve beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde olan Canan Karatay yoğurtla ilgili önemli açıklama yapan uzmandan sadece biri. Karatay, kalsiyum denilince ilk aklımıza gelen besinlerden biri olan yoğurtla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunuyor.

Neden Yoğurtlu maskeler?

Yoğurt, sağlıklı bir besin olarak çok sayıda faydası vardır. Yoğurt, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu çeşitli vitamin ve mineralleri içerir. Ayrıca, yoğurt, kalsiyum, protein, potasyum, magnezyum, B12 vitamini, fosfor ve çinko gibi önemli besin maddelerini de içerir. Yoğurt, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için çok yararlıdır. Yoğurt, sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlamak için çok faydalıdır. Yoğurt, kalp ve damar sağlığınızı korumak için çok yararlıdır. Yoğurt, kemik sağlığınızı korumak için çok faydalıdır. Yoğurt, kolesterolü düşürmek için çok faydalıdır. Yoğurt, cildinizi güzelleştirmek için de çok faydalıdır.

Mevsim geçişlerinde çevresel etkenlerden dolayı cilt hasar, deprem görebiliyor.

Cilt için işte birkaç örnek vermek istersek :

Yüze yoğurt maskesi

• Bir çay bardağı yoğurdun içine yarım limonun suyunu sıkın ve karıştırın. Ardından bu karışımı gözaltlarınıza gelmeyecek şekilde, yüzünüze ve boynunuza sürüp kuruyunca elinizle ovarak çıkarın. Sonuca şok olacaksınız.

• Bir kâsenin içine 2 yemek kaşığı yoğurt bir yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı balı dökün ve karıştırın. Bu karışımı gözaltlarınız hariç bütün yüzünüze sürün ve 10 dakika soran ılık su ile yıkayın. sabaha karşı korkutan

• 2 yemek kaşığı yoğurdun içine bir yemek kaşığı yulafı dökün ve karıştırıp masaj yaparak yüzünüze sürün.

15 dakika bekleyen yoğurtlu maskeyi ılık su ile yıkayıp çıkarın.

Özelikle bu yoğurtlu maske siyah noktalı yok etmek için oldukça faydalı bir karışımdır.

• Bir yemek kaşığı yoğurdun içine 1 çay kaşığı karbonatı dökün ve karıştırıp bu karışımı yüzünüze sürüp, parmak uçlarınızla masaj yaparak cildinize yedirin. 10 dakika sonra yıkayın. Düzenli kullanımlardan sonra sabaha karşı cildinizdeki o korkutan manzara yok olacak.

Sade yoğurt maskesi: Sade yoğurt yüzde kaç dakika durmalı?

Cildinizin yağlandığı durumlarda kısa süre içinde temizlenmesi için bir fincan yoğurdu maske olarak cildinize sürün. 15 dakika bekledikten sonra cildinizi yıkayın ve cilt tipinize göre nemlendirici sürün. Bu maske her an her şekilde uygulanması nedeniyle sıkça tercih edilmektedir.

BEYAZLATICI yoğurt maskesi:

Yoğurt limon maskesi beyazlatıcı etkiye de sahiptir. Siz de bu maskeyi uygulayarak cildinizin rengini açabilirsiniz.

Hazırlanışı:

Yoğurt, limon suyu bal ve sütü iyice karıştırın.

Karışımı cildinize iyice yedirin.

Maskeyi yaklaşık 30 dakika bekletin.

Ardından ılık su ile durulayın.

Karbonat yoğurt maskesi ile destekleyebilirsiniz. Cilt lekeleri üzerinde etkili olan yoğurt karbonat limon maskesi için 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı zeytinyağı, birkaç damla limon suyu ve 1 tatlı kaşığı yoğurt kullanılarak bir karışım hazırlanır. Hazırlanan karışım cilde sürülür ve kuruyuncaya kadar bekletilir.

Sivilce için yoğurt maskesi: Hazırlanışı:

Limon suyunu ve yoğurdu iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı yüzünüze uygulayın.

Yaklaşık 20 dakika bekleyin.

20 dakika bitince ılık su ile yüzünüzü maskeden arındırın.

Bu maskeyi gün aşırı kullandığınızda sivilce ve izlerinden kurtulabilirsiniz.

Bu maske ile daha yumuşak bir cilde sahip olabilirsiniz.

Zeytinyağı yoğurt maskesi: 1 yemek kaşığı yoğurt. 1 tatlı kaşığı limon suyu. 1 çay kaşığı zeytinyağı



Diğer bir uzman Şems Arslan yoğurt maskesi yapımı için yoğurt, limon suyu, zeytinyağı, mayonez ve tüm malzemeleri koyu bir maske kıvamına getirecek kadar buğday nişastasını karıştırın.

Karışımı cildinize sürün ortalama 30 dakika bekletin. Kuruyan maskeyi yıkamayın.

Şimdi ise uzman ismin altın değerinde o tavsiyeleri ve aktardığı yoğurdun faydalarına bakalım

Ülkemizde adından sıkça söz ettiren doktorlardan biri olan Canan Karatay sağlıklı yaşam adına bir takım tavsiyelerde bulundu. Özelikle sağlıkla ve sağlıklı beslenmeyle ilgili verdiği bilgilerle tanınan ve açıklamalarıyla uzun süre gündemi meşgul eden Prof. Canan Karatay, kalsiyum denilince ilk aklımıza gelen besinlerden biri olan yoğurtla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE YOĞURT YERKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Çocuklar kadar yetişkinlerin de favorisi olan yoğurt, sağlık açısından sayısız faydası olduğu için bir süper gıda olarak kabul ediliyor. Yoğurt besin açısından zengindir. İnanılmaz bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. Ayrıca B kompleks vitaminleri, fosfor, potasyum ve magnezyum içerir. Metabolizmayı geliştirir ve tokluk hissi sağlar.

Canan Karatay ''Yoğurdu evde kendimiz yaptığımız zaman en doğal probiyotiktir. Bütün yaşlı, çocuk, hastaların bağışıklık sistemini güçlendirir. Bol yememiz lazım. Hayatı uzatır. Kafkasya'da uzun yaşarlar. Çünkü, sabah, öğlen, akşam yoğurt yerler. Ama tam yağlı sütü kullanacaksınız. Bunun probiyotik sayısı çok önemlidir. Yüzde 80 bağışıklık sistemini güçlendirir. En iyi aşıdır. Kendi yoğurdumuzu yapalım ve çocuklarımızı, hastalarımızı bunlarla besleyelim. Tok tutar kilo verdirir." ifadelerine yer verdi.

YOĞURT TÜKETMENİN 10 SAĞLIK FAYDASI

Sindirimi İyileştirir:

Her gün yoğurt tüketmek bağırsak hareketlerimizi düzenli tutar ve vücudumuzun florasını iyileştirir. Bağırsaklardaki zararlı bakterileri öldürür ve sindirim sistemimizin daha sağlıklı olmasını sağlar. Yoğurt ayrıca laktoz intoleransı, kabızlık, inflamatuar barsak hastalığı ve Helicobacter pylori bakterilerinin neden olduğu enfeksiyonlarda da etkili bulunmuştur.

Doğal Bağışıklık Artırıcı:

Düzenli yoğurt tüketimi bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve vücudumuzu çeşitli enfeksiyonlara karşı korur. Yoğurt, gastrointestinal enfeksiyonlara, soğuk algınlığı, grip ve hatta kanser gibi solunum sorunlarına karşı etkili bir şekilde savaşır. Yoğurtta bulunan magnezyum, selenyum ve çinko da bağışıklığı artırır.

Kanser riskini azaltır:

Yoğurt anti-kanserojen özelliklere sahiptir ve vücudumuzu kolon, mesane ve meme kanserinden koruduğu bilinmektedir.

Kan Şekeri Düzeylerini Düzenler:

habergloba'e göre: Ev yapımı, şekersiz yoğurdun düzenli tüketimi kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve tip 2 diyabet hastaları için çok iyidir.

Kemikler İçin İyi:

Yoğurt zengin bir kalsiyum kaynağıdır, bu nedenle kemik sağlığını iyileştirmek için idealdir. Düzenli yoğurt tüketimi kemik kütlesini ve gücünü koruyarak kırık ve osteoporoz riskini azaltır.

Enflamasyonu azaltır:

Günlük yoğurt tüketimi vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Enflamasyon çoğu otoimmün hastalık, diyabet, kanser ve artritten sorumludur.

Yüksek Tansiyonu ve Kalp Hastalıkları Riskini Düşürür:

Düzenli olarak yoğurt tüketmenin, kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörü olan kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir. Böylece yoğurt, kalp hastalıkları riskinin azalmasına neden olur.

İştahı ve Ağırlığı Azaltır:

Yoğurdun yüksek protein içeriği tok hissetmemizi sağlar, iştahımızı azaltır ve dolayısıyla kalori tüketimimizi azaltır. Bu da kilo kaybını teşvik eder.

Depresyonu Azaltır:

Yoğurttaki probiyotikler, kaygı ve stresi azaltmaya yardımcı olur, böylece depresyon hastalarının kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar.

Alerji Belirtilerini Azaltır:

Yoğurt tüketmek, bağışıklık sistemimizin her türlü alerjiye tepki olarak ürettiği antikorların sayısını azaltır. Yoğurtta bulunan probiyotikler bu eylemden sorumludur.

