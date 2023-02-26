Altın fiyatları için flaş karar var mı? Güncel: 26 Şubat bugün gram altın, ons altında, yarım, tam altını, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç Türk lirası oldu?

Altın fiyatlarındaki son durum, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dolar/TL kuru ve altının ons değerine göre farklılık gösteren altın fiyatlarında ibre aşağı döndü. Piyasadaki hareketlilik yatırımcıları tedirgin etti. Peki altın fiyatları daha düşecek mi, bu fiyattan altın alınır mı, altın yıl sonu ne kadar olacak, altın yeni rekorlar gelecek mi? İşte tüm detaylar... İşte, 26 Şubat hafta sonu güncel tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları...

Altın fiyatlarında flaş gelişme! Uzman isim, gram altının 4 ay sonra geleceği seviyeyi açıkladı: Altında sürpriz rakam açıklandı, rekor tarihi verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi olarak flaş bir karar henüz yok. En son altın fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Altın fiyatları aylar sonra alt seviyelerden işlem görmeye başladı. Uzman isimden de altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Altın uzmanı İslam Memiş, gram altın için tam 4 ay sonrayı işaret etti. Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı.

Altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Özellikle cuma günü akşamüzerine doğru piyasada büyük kayıplar görüldü. Peki altın fiyatları neden geriliyor? İşte nedeni...

Altın piyasası son dönemde ABD’den gelen ekonomik verilerle şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte altın fiyatları baskı altında kalmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ENFLASYONDAKİ YÜKSEK SEYİR FAİZ ARTIŞINA ZORLUYOR

ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2 enflasyon hedefinin üzerinde bulunması faiz artışlarının devam edeceği beklentilerini kuvvetlendiriyor.

FED TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan çarşamba günü Fed’in son toplantısına dair tutanakları yayınlandı. Fed’in 1 Şubat tarihinde 25 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 4.75 seviyesine çıkardığı toplantısına dair tutanaklarda üyelerin büyük çoğunluğu 25 baz puan faiz artışına devam edileceğini belirtti.

Tutanaklarda enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar sıkı para politikasına devam edileceği söylendi. Bu durum doların küresel çapta güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında baskı yarattı.

ALTIN FİYATLARINDA ‘FED’ BASKISI

Haftaya 1841 dolar seviyesinden başlayan ons altın çarşamba günü Fed toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla birlikte 1823 dolara kadar geriledi. Hafta genelinde ise ons altında aşağı yönlü seyir devam etti.

Pazartesi gününe 1115 liradan başlayan gram altın çarşamba günü ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte 1106 lirayı test etti.

İŞTE CUMA GÜNKÜ SERT DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Cuma günü ise saat 16.30’da Fed’in enflasyonun seyri açısından büyük önem gösterdiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklandı.

Buna göre çekirdek kişisel tüketim giderleri ocak ayında yıllık bazda piyasa beklentileri üzerinde yüzde 4.7 oranında arttı. Piyasalarda beklenti yüzde 4.3 oranında artış olacağı yönündeydi.

Çekirdek kişisel tüketim giderlerinin yükseliş kaydetmesi ABD’de enflasyon artışının devam edeceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Bu durum Fed’in faiz artışlarını sürdüreceği öngörülerini güçlendirirken altın fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Cuma gününe 1823 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrasında 1809 dolara kadar gerileyerek 29 Aralık 2022 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın haftayı 1810 dolardan kapattı. Haftalık bazda ons altın yüzde 1.6 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN 1100 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Haftanın son işlem gününe 1106 liradan başlayan gram altın ons altındaki sert düşüşe bağlı olarak 1098 liraya kadar geriledi. Gram altın en son 3 Ocak’ta 1093 lirayı görmüştü. Böylelikle neredeyse 2 ayın en düşük seviyesi test edilmiş oldu.

Cuma gününü 1099 liradan tamamlayan gram altın haftalık bazda yatırımcısına yüzde 1.6 oranında kaybettirdi.

İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: Geç kaldınız!

Ekonomist İslam Memiş yapmış olduğu son gram altın analizinde yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş gram altın almayı düşünenlere “Şimdi soğukkanlı şekilde beklemek zorundasınız” dedi.

Ekonomist İslam Memiş ons altının son fiyat hareketleri üzerine bir değerlendirmede bulundu. Gram altının olması gerkenden çok düşük seviyelerde olduğunu ifade eden İslam Memiş yine de altın yatırımı yapmak isteyenlere bekleme tavsiyesinde bulundu.

Ekonomi ve finans programlarında sık sık görmeye alıştığımız Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatları üzerine yaptığı son analizinde dünyadaki resesyon sürecine değinerek güvenli liman olarak tabir edilen altına olan talebin artacağını söyledi.

Ons altın, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin yarattığı baskıyla 2023 yılı kazançlarının tamamını sildi.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN YÜKSELECEK

O yüzden ons altında yaşanan baskılanmaların orta ve uzun vade için yatırımcısına fırsat sunduğunu öne süren Memiş “Yıl içinde 2 bin 150 dolar olması yönündeki öngörümde bir değişiklik yok.” dedi.

Ons altın öngörüsünden sonra ons altın ve dolar kurunda yaşanabilecek gelişmeler üzerinden bir de gram altın beklentisini paylaşan İslam Memiş “Gram altın fiyatında da yükseliş öngörüm devam ediyor. Özellikle temmuz ayında 1200 lira seviyesi, yıl sonuna kadar da 1450 lira seviyesi öngörümde de değişiklik yok.” İfadelerini kullandı.

"ALTIN ALMAK İSTEYENLER GEÇ KALDINIZ"

Emtia fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmelerin yatırımcılara fırsat sunacağını dile getiren Memiş “Altın almak isteyenler şu anda siz geç kaldınız. Şimdi soğukkanlı şekilde beklemek zorundasınız. Koşa koşa gidip almak artık yeter. Biraz daha heyecansız olacaksınız. 14.70’den, 14.90’dan dövizini alan var. Kar satışı zaten olacak. Gram altın 890 liradan başladı, gitti 980 lira. Burada kar satışı olacak, herkes cebine parayı koyacak sonuçta. Destek seviyesi önce 950.” Dedi. (gazetevatan)

Yaşanan bu zor günler hakkında bir açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, depremlerin en çok etkileği illerden Hatay'ı ekonomik açıdan değerlendirmişti.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'daki 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremin vurduğu 11 il büyük yara alırken en sert darbeyi Hatay'ın aldığı çeşitli programlarda dile getirildi. Atatürk'ün şahsi meselem dediği 'Hatay' ilinde yaşanan maddi ve manevi zararın telafisinin yıllarca sürebileceğini açıklayan uzmanların yanı sıra İslam Memiş'ten ezber bozduran bir Hatay değerlendirmesi geldi. Uzman isim Memiş, Hatay'ı kısa sürede ayağa kaldıracak bir fırsatın kapıda olabileceğini aktardı.

''OPEC ÜYESİ OLABİLİR''

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bir üyesi olabileceğini aktardı. Uzman Memiş, ''Yeraltı kaynakları zengin olan ülkemiz en son Gabar'daki petrol keşfiyle enerjide bağımsızlık politikasını güçlendirirken Türkiye'de üretilebilir petrol rezervi miktarı 600 milyon varile yükseldi. Adana'da, Mermer-1'de, Hançerli-5'te Demirkuyu-1'de keşfedilen petroller de cabası.'' ifadelerine yer verdi. ''OPEC'le arası iyi olan Türkiye bu kuruluşun yeni üyesi olabilir.'' diyen İslam Memiş, Hatay ilinin de OPEC'in finans merkezine dönüşebileceğini müjdeledi. Böyle bir durumda Türkiye'nin Ortadoğu'da paranın merkezi haline geleceğine değinen İslam Memiş, söz konusu fırsatın Hatay'ı ayağa kaldıracağına vurgu yaptı.

Konuya ilişkin düşüncelerini paylaşan Memiş, ''Türkiye’nin dış politikasına baktığımızda OPEC üyesi ülkelerle ilişkileri iyi. En son Çaycuma-1’de keşfedilen 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini ve Türkiye’nin en büyük doğal deposu unvanını alan BOTAŞ’a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin açıldığını da anımsatmak isterim. Tesis, günlük 75 milyon geri üretim kapasitesine sahip. Gaz fiyatının belirlendiği ülke Türkiye olacak. Ajandanıza not alabilirsiniz; OPEC’in yeni üyesi Türkiye olabilir. OPEC’in (petrolün) finans merkezi HATAY olabilir. Tüm Ortadoğu’nun para merkezi Türkiye olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte deprem bölgesini ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, ''Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan olay gibi geliyor bana'' ifadelerini kullandı. Bu açıklama teknik ya da bilimsel değil. Ajandanın SIRRI sanırım.'' diyerek yeni bir tartışma kapısını araladı.

ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT 2023 | Çeyrek, yarım ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

1.098,88

1.099,08

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.810,79

1.811,29

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.758,20

1.797,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL

7.032,82

7.166,03

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.505,42

3.594,00

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.032,82

7.166,03

ATA ALTIN FİYATI

7.430,15

7.614,86

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

619,01

745,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.020,14

1.186,31