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Kadın - Aile Yoğurtlu bezelye salatası nasıl yapılır? Bezelye salatası tarifi
Kadın - Aile

Yoğurtlu bezelye salatası nasıl yapılır? Bezelye salatası tarifi

Bezelyeli turşulu salata tarifi | Beş çaylarına, akşam yemeği sofralarına yakışan bir salata tarifi arayanlar "Bezelye salatası olur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bezelye salatası için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü bezelye salatası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-29 23:44:00 -
Yoğurtlu bezelye salatası nasıl yapılır? Bezelye salatası tarifi

Farklı ve pratik bir salata tarifi arıyorsanız; mutlaka bezelye salatasını denemelisiniz…

Bezelye salatası tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 3 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • 5-6 adet kornişon turşu
  • Dereotu
  • Tuz

Üzeri için:

  • Tereyağı
  • Kırmızı toz biber

Yoğurtlu bezelye salatası nasıl yapılır?

Bir kasenin içerisine süzme yoğurt, yoğurt ve mayonezi alıp güzelce karıştırın.

Kornişon turşuları küp küp doğrayın yoğurtların üzerine ekleyin.

Ardından kaseye bezelye, mısır, dereotu ve tuzu ekleyip karıştırın.

Bezelye salatasını bir servis kasesine alın.

Arzu ederseniz bir miktar tereyağını tavada eritip kırmızı toz biberi kızdırın.

Sosu salatanın üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

Brokoli çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü brokoli çorbası
Brokoli çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü brokoli çorbası

Kadın - Aile

Brokoli çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü brokoli çorbası

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