Yoğurt ve balın birlikte tüketilmesinin faydaları nelerdir?

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi” Hem hayvanlarda hem de insanlarda, gastrointestinal sistemin, yoğurt tüketimiyle ilgili yararlarına ilişkin birçok çalışma yapılmıştır. Bazı çalışmalar yoğurtun kolon kanseri, kabızlık ve iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi bazı gastrointestinal problemler üzerinde olumlu etkilerini göstermiştir.

Yoğurt probiyotik kaynağı ve protein kaynağı olması açısından sağlığımız açısından oldukça faydalı bir besin. Balda içerisinde sayısız mineral bulundurmasından dolayı doğal antibiyotik olarak bilinmektedir. Bu kadar faydalı olan iki besin beraber tüketildiğinde sağlığımıza oldukça fayda sağlıyor. İşte ballı yoğurdun bilinmeyen faydaları…

Yoğurt ve bal, ayrı ayrı tüketildiklerinde dahi harika bir şifa kaynağıdır.

-Kalsiyum bakımından zengin olan yoğurt, yağ yakımını hızlandırıyor. Ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içeriyor.

-Probiyotik kaynağı ve protein kaynağı olması açısından sağlığımız açısından oldukça faydalı bir besin.

-Doğadan sofraya uzanan yolculuğu ile tam bir şifa kaynağı olarak bilinen bal da, birçok sağlık problemini önlemede önemli rol oynuyor.

-Bal, içerisinde sayısız mineral bulundurmasından dolayı doğal antibiyotik olarak biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu iki besin, beraber tüketildiğinde de sağlık açısından oldukça faydalı.

Vücuda enerji verir

Bal içerisinde folat ve bolca C vitamini barındırmasından dolayı yoğurtla beraber tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda enerji veriyor.

Psikolojik hastalıklarda da etkili

Sinirleri sakinleştirir. Psikolojik hastalıkları tedavi ettiği söylenmektedir.

Diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir

Diş ve diş eti hastalıklarını tedavi edici özelliği olduğu söylenmektedir. Özellikle diş eti çekilmesine iyi geldiği bilinmektedir.

Kemik erimesini geciktirir

Spor yapanlara, spor öncesi tüketmemeleri tavsiye edilir. İçerisine ceviz de ilave edilebilir.

İçerisinde yüksek kalsiyum bulundurduğundan kemik erimesini geciktirdiği, ayrıca bağırsak hastalıklarına iyi geldiği ve kolon kanseri tedavisinde etkili olduğu söylenmektedir.