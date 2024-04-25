Yoğurt otu: En mükemmel benim diyen ot... Bir diğer adı yapışkan otu nasıl kullanılır? Merak edildi

Bilimsel adı galium aparine olan, halk dilinde yapışkan otu ve çoban süzgeci isimleri ile de anılan yoğurt otu, kökboyasıgiller familyasına ait, doğada yabani olarak yetişen yıllık otsu bir bitkidir. Adından dolayı yoğurt ile ilişkilendirilse de farklı bir bitki olan yoğurt otu, şifacılar arasındadır. Sağlık açısından bin bir fayda sağlayan yoğurt otu nedir ve nasıl tüketilir tüm detaylarıyla haberimizde...

Faydaları dikkat çeken yoğurt otu, geçmişten günümüze çeşitli hastalıkların bitkisel tedavisinde kullanılmıştır.

Yoğurt Otunun Faydaları Nelerdir?

-Özellikle dil, yemek borusu ve gırtlak kanserine karşı koruyucu ve önleyici etkisi de bulunmaktadır.

-Aft yani ağız içerisinde oluşan yaraların kısa sürede iyileşmesini de sağlamaktadır. Yoğurt otuyla çay yapılıp soğuduktan sonra bu su ile gargara yapılmalıdır.

-Kadınlar için inanılmaz bir ottur çünkü kırışıklıkları giderir ve cilt gerginleştirici özelliği bulunmaktadır. 1 bardak suyun içerisine 2 tutam yoğurt otunu atın ve kaynatın daha sonra cildinize sürün.

-Ayrıca ses tellerinde oluşan ödem ve polipe karşı da etkili bir yöntemdir.

-Tiroit şikayetlerinde de kullanılmaktadır.

-Hatta böbrek şikayetlerin de ayrıca etkilidir.

-Yoğurt otunun kan temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Sadece ses tellerine ve aft ye de boğaz iltihabına da çok faydası bulunmaktadır.

-Ciltte oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.

-Safra kesesinde oluşan taşların dökülmesinde ve idrar yolları enfeksiyonun azalmasında katkısı büyüktür.

-Diğer bir faydası ise romatizma ağrılarına iyi gelmesidir.

-Ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Yoğurt otuyla yapılacak merhem boyun ve bel ağrılarının hafiflemesini de sağlamaktadır.

-Epilepsi hastaları için sakinleştirici özelliği de bulunmaktadır.

-Guatr ve tiroit hastalıklarına da iyi gelmektedir.

Yoğurt Otunun Kullanımı Nasıldır?

1-Kaynayan 1,5 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt otu ilave edin. 5-6 dakika boyunca kaynatın ve süzün ılıyınca tüketin. Özellikle sabahları sabah kahvaltısından sonra akşam yatmadan gargara yapın.

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2- Çayı için 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tutam kadar yoğurt otundan atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlenme süresi dolduktan sonra ise süzen ve günde 1-2 bardak için.

1 hafta boyanca devam edin, 1 hafta sonrasında ise 3 günde 1 içmeye ve gargara yapmaya devam edin. Hamile ve hamile şüphesi olan kişiler kullanmamalıdır.